Çanakkale Destanı'nın 109. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu gördüler

Yurdun dört bir yanında Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle şehitler dualarla anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 18 Mart'ın yıl dönümünde Çanakkale'ye gitti.

Erdoğan'ın törende yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Bugün vatan topraklarında, sınırlarımızda ve ötesinde ülkemizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz faaliyette olan askerlerimize mevladan kuvvet diliyoruz.

Çanakkale Zaferi'nin 109 senesinde aziz şehitlerimizin huzurundayız. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında gelerek gözlerini kırpmadan can veren yiğitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Çanakkale'de hangi mücadele verdiysek bugün de sinsi saldırılara benzer duruş sergiliyoruz. Millet olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek, bugün de sinsi saldırılara karşın aynı duruşu sergiliyoruz.

Ülkemizin, bilhassa geçtiğimiz 10 yılda yaşadığı her türlü hadisenin arkasındakilerin maskesini kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. İstiklalimizle sınanıyoruz. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretimimizi ve istikrarımızı boşa çıkartmaya çalışanlar bunlardı. Çanakkale'de bu millet; erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla tek vücut olup düşmana geçit vermemişti. Milletimiz son dönemde bu tarz sınamalara karşı bedeni ve kalbiyle aynı vakur ifadeyi ortaya koymuştur. Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu gördüler, anladılar.

Şimdi de eser ve hizmetlerimizle 2023 vizyonuyla inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmasına çalışacağız. İstiklalimizi, tarihimizin en büyük yokluk, ihanet ve kuşatmalarımızı yaşadığımız bir dönemde elde ettik. Bugünkü Türkiye'nin çok daha büyük imkanları vardır."



