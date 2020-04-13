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  4. Çanakkale’nin Çan ilçesinde 92 yaşındaki Bahriye nine koronavirüsü yendi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 92 yaşındaki Bahriye nine koronavirüsü yendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2020 17:50 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, 14 günlük tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak taburcu edildi.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 92 yaşındaki Bahriye nine koronavirüsü yendi

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çal köyünde yaşayan ve 14 gün önce solunum yetmezliği şikayetiyle Çan Devlet Hastanesi’ne başvuran Bahriye Kaya’nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, 14 gün boyunca sağlık çalışanlarının da başarılı müdahalesiyle koronavirüsü yenmeyi başardı.

Aynı zamanda hipertansiyon, diyabet ve Alzheimer hastası olan yaşlı kadına taburcu olduğu esnada sağlık çalışanları da alkışlarıyla destek verdiler. Ambulansla Çal köyüne götürülen Bahriye Kaya 14 gün süreyle evinde karantina altında tutulacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Çanakkale

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