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Çanakkale Seramik "Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi"ne sponsor oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

100 milyar doları aşan inşaat malzemeleri sanayisinin uluslararası oyuncuları, "Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi"nde İstanbul’da bir araya geliyor

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, Çanakkale Seramik markasıyla Türkiye İMSAD tarafından gerçekleştirilecek "Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin gümüş sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100 milyar doları aşan inşaat malzemeleri sanayisinin uluslararası oyuncuları, Türkiye İMSAD tarafından hayata geçirilen "Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi"nde İstanbul’da bir araya geliyor.

Uluslararası seramik pazarının en önemli oyuncularından Kaleseramik, üyeleri arasında yer aldığı Türkiye İMSAD’ın hayata geçirdiği, sektörün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen "Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi"ne Çanakkale Seramik markasıyla gümüş sponsor oldu.

Toplam üretimi, dış ticaret hacmi ve istihdamdaki payının yanı sıra etkili birçok sektörle yakın ilişkisinden dolayı ülke için stratejik öneme sahip inşaat malzemesi sektörünün çatı örgütü Türkiye İMSAD, "9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi" ile sektöre yine yön verecek. Zirve, 5 Kasım Salı günü "Rekabetin Şifreleri: Sınırsız Ticaret" temasıyla Swissotel The Bosphorus İstanbul’da yapılacak.

2018 rakamlarına göre inşaat malzemeleri sanayisi, 85 milyar dolarlık iç pazar büyüklüğüne sahipken, dış pazarda ise 21,5 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. İnşaat malzemeleri sanayi, otomotiv ve hazır giyimden sonra en çok ihracat yapan 3. sektör oldu. 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde, ihracat hacmindeki ivmenin sürekliliği için neler yapılmalı, mevcut pazarların dışındaki bölgelere de odaklanarak sınırları ne şekilde aşmalı konusu masaya yatırılacak.

2 ayrı oturumun yer alacağı zirvenin öğleden önceki "Rekabeti Bozanlar-Maverik Sendromu" oturumunda ihracatı arttırmaya çalışırken dikkat edilmesi ve yapılmaması gerekenler, iş etiği, kurumsal strateji, yurt dışında marka korumanın önemi ve yurt dışı rekabette marka itibarı konuları ele alınacak.

Öğleden sonraki "Sınırsız Ticaret" başlıklı oturumda ise ihracatı artırabilmek için çözülmesi gereken sorunlar, karayolu kadar demiryolu, deniz ve havayolu lojistiği ve tedarik zinciri ile ilgili yapılması gerekenler, birlikte hareket ederek dış ticaret performansını artırmanın yolları, ihracatta finansman konusu ve dış ticarette daha rekabetçi olabilmek için müşavirlik sektörünün önemi gibi konular irdelenecek.

Markaların Rekabeti ve Uyvar Önünde Bir Türk başlıklı sohbet oturumlarının moderatörü Defne Sarısoy olacak. Ayrıca yerli ve yabancı konuşmacılar Rekabette Oyun Teorisi, Küreselleşme, Herkes İçin Arttırılmış Gerçeklik, İnşaat Sektöründe Bilgi Daha İyi Nasıl Yönetilir? başlıklı özel sunumlar gerçekleştirecek.

- Zirvede buildingSMART Türkiye Buluşması

Ayrıca zirvede eş zamanlı olarak Rekabetin Sayısal Hali başlıklı buildingSMART Türkiye Buluşması gerçekleşecek. Her biri alanında uzman yabancı konuşmacılar, openBIM; Hareket, Zihniyet ve Teknoloj’, openBIM Eğitiminde Global Kriter: bSI Sertifikası, İnşaat Endüstrisinin Amazon Dönemi başlıklı özel sunumlarını katılımcılarla paylaşacak.

İş, ekonomi, medya ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde sektörün her kesiminden 500’ü aşkın katılımcı buluşacak.

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