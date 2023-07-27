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Çanakkale ve İzmir'de orman yangınları sürüyor! 3 mahalle boşaltıldı

27.07.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale ve İzmir'de dün başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangınlara sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale yeniden başladı. İzmir'de yangın nedeniyle 3 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangınları sürüyor! 3 mahalle boşaltıldı

Çanakkale'de orman yangını 9 saattir devam ediyor. Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AA-20230727-31776015-31776010-CANAKKALEDEKI_ORMAN_YANGININA_MUDAHALE_EDILIYOR

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Dün gece 22.30'da başlayan yangına gün doğumuyla birlikte hava desteği de başladı.

AA-20230727-31776015-31776011-CANAKKALEDEKI_ORMAN_YANGININA_MUDAHALE_EDILIYOR

İZMİR'DE 3 MAHALLE BOŞALTILDI

İzmir’in Kınık ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin tedbiren tahliye edildiği orman yangınında 17’nci saate girerken, günün aydınlanmasıyla havalanan helikopterler yangın söndürme çalışmalarına yeniden başladı.

AA-20230726-31774599-31774594-IZMIR_KINIKTAKI_ORMAN_YANGINI_NEDENIYLE_3_MAHALLE_TAHLIYE_EDILIYOR

Yangın, dün saat 14.13 sıralarında İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangınla mücadele çerçevesinde 7 uçak, 7’si askeri helikopter olmak üzere toplamda 19 helikopter, 34 arazöz, 13 su ikmal aracı 6 iş makinesi ve 7 ilk müdahale aracı ile ekipler alevlere müdahale ederken, havanın kararmasının ardından uçaklar ve helikopterler bölgeden ayrıldı. Alevlerle mücadele 600 personelin de katılımıyla yerden müdahale aralıksız devam etti.

3 MAHALLE BOŞALTILDI

Tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerinin tahliye edildiği bildirilirken, yangının çıkış nedeni olarak saman basmada kullanılan bir balya makinesinin alev alması ve alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine yangının meydana geldiği öne sürüldü.

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HELİKOPTERLER YENİDEN HAVALANDI

Gece boyunca yer ekiplerinin alevlerle mücadelesine günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da katıldı. 17’nci saate girdiğimiz yangında, havalanan helikopterler alevleri söndürmek için tekrardan çalışmalara başladı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: İHA-AA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale İzmir orman yangını

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