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Çanakkale Yat Limanı'nda oksijen tüpü dolumu sırasında patlama! Belediye personeli hayatını kaybetti

11.07.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Yat Limanı'nda oksijen tüpü dolumu esnasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan belediye personeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çanakkale Yat Limanı'nda oksijen tüpü dolumu sırasında patlama! Belediye personeli hayatını kaybetti

Çanakkale Belediyesine ait yat limanında görevli Caner Özbek (43) dalgıçların kullandığı oksijen tüplerini doldurmak için çalıştığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Ağır yaralanan Özbek, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BELEDİYEDEN TAZİYE MESAJI

Olayın ardından belediyeden taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yat Limanında görevli arkadaşımız Caner Özbek'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarımıza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." (AA)

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patlama Çanakkale

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