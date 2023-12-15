Çanakkale'yi sağanak yağış vurdu! Dere taştı, caddeler göle döndü

Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

SANAYİ SİTESİ SULAR ALTINDA KALDI

Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.



Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı. Bazı işyerleri ile Küçük Sanayi sitesinin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı.

Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı.



Bölgede İl Özel İdare’ye bağlı ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirilirken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu.







