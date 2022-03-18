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Çanakkale Zaferinin Sözleri! Çanakkale Türküsü sözleri nedir? Çanakkale Türküsü hikayesi nedir?

18.03.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Türküsü, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde Çanakkale Türküsü gündeme geldi. Tüm Türkiye'de Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü her yıl olduğu gibi bu yılda 18 Mart tarihinde kutlanıyor. Çanakkale Savaşı'nın sembolü olan Çanakkale Türküsünün sözleri ve hikayesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Çanakkale Türküsüne dair detaylar!

Çanakkale Zaferinin Sözleri! Çanakkale Türküsü sözleri nedir? Çanakkale Türküsü hikayesi nedir?

Çanakkale Savaşı'nın bu yıl 107. yıldönümü kutlanıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin simgesi olan Çanakkale Türküsüne dair bilgiler araştırılıyor. Türk milletinin Çanakkale Türküsü'nün sözlerini ve hikayesi şu sıralarda en çok araştırılan konular arasında. Çanakkale Zaferi'nin en akıcı şekilde anlatıldığı Çanakkale Türküsü'ne dair merak edilen detayları haberimizde işledik...

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ HİKAYESİ NEDİR?

Çanakkale Türküsü, Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale Savaşı'nı anlatan bazı türküler de bulunmaktadır. Ait olduğu yöre Kastamonu'dur. Notaya Muzaffer Sarısözen'in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu'dur. İlk kayıt 1923 yılında Marika Papagika'ya aittir. Türkçe söylemiştir. Bogos Kirecciyan tarafından ayrıca Türkçe sözlerle plağa kaydedildi.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ SÖZLERİ NELERDİR?

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kırık testi

Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale elinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım yan basa basa

Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım başım selamet

Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!

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Çanakkale
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