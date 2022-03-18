Çanakkale Zaferinin Sözleri! Çanakkale Türküsü sözleri nedir? Çanakkale Türküsü hikayesi nedir?

Çanakkale Savaşı'nın bu yıl 107. yıldönümü kutlanıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin simgesi olan Çanakkale Türküsüne dair bilgiler araştırılıyor. Türk milletinin Çanakkale Türküsü'nün sözlerini ve hikayesi şu sıralarda en çok araştırılan konular arasında. Çanakkale Zaferi'nin en akıcı şekilde anlatıldığı Çanakkale Türküsü'ne dair merak edilen detayları haberimizde işledik...
Çanakkale Türküsü, Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale Savaşı'nı anlatan bazı türküler de bulunmaktadır. Ait olduğu yöre Kastamonu'dur. Notaya Muzaffer Sarısözen'in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu'dur. İlk kayıt 1923 yılında Marika Papagika'ya aittir. Türkçe söylemiştir. Bogos Kirecciyan tarafından ayrıca Türkçe sözlerle plağa kaydedildi.
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir kırık testi
Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale üstünü duman bürüdü
On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale elinde toplar kuruldu
Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale'den çıktım yan basa basa
Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale'den çıktım başım selamet
Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde sıra söğütler
Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!
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