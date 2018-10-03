Çanakkale'deki bıçaklı kavga

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Merkeze bağlı Kepez beldesi Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Caddesi'nde önceki gün yaşanan kavganın ardından başlatılan çalışma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheliler A.İ. (29), İ.B. (23), B.N. (40) ve Ş.N'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Olay
Önceki gün Kepez beldesinde, 17 AS 501 plakalı araçta oturan Mehmet K, Ali Kemal Göktürk ve Melike A. ile yanlarına gelen araçta bulunan 4 kişi arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında Göktürk kesici alet darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetmişti. Mehmet K. ve Melike A. da yaralanmıştı.
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