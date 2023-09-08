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Canan Karatay altını çizerek uyardı! Bakıp geçmeyin, meğer o besin kanser dahil birçok hastalığa karşı kalkan görevi görüyormuş

08.09.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusunda yaptığı ezber bozan açıklamalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Uzman isim bilhassa kışın tüketilen bir sebzeye dikkat çekip uyarıda bulundu. Meğer birçok kişinin bakıp geçtiği o sebze kanser dahil birçok hastalığa karşı kalkan görevi görüyormuş. İşte Canan Karatay'ın gündem olan o uyarısı...

Canan Karatay altını çizerek uyardı! Bakıp geçmeyin, meğer o besin kanser dahil birçok hastalığa karşı kalkan görevi görüyormuş

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birini açıkladı. Uzman isim, altını çizerek önerdiği besini tüketenlerin yanına hastalıkların yaklaşamayacağını ifade etti.

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CANAN KARATAY AÇIKLADI: "KANSER OLMANIZI ÖNLER"

Dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyleyen uzman isim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler”

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DÜNYANIN EN SAĞLIKLI YİYECEĞİ!

Karatay, lahananın kışın tüketilmesi gerektiğini belirtip sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyanın en önemli, en sağlıklı yiyeceği lahanadır. Doğal olarak ev turşusu yapıldığı zaman, camın içinde, turşu da en doğal probiyotiktir. Kışın bol bol lahana yiyin, bol bol lahana çorbası için, çocukları alıştırın bol bol lahana çorbası içsinler. O zaman hastalanmazsınız. Lahananın her türlü yemeğini yiyebilirsiniz. Ama lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, Alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler.”

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LAHANA TURŞUSU YAPIMI

Malzemeler:

1 adet orta boy lahana
Yarım su bardağı kaya tuzu
3 baş sarımsak
1 tatlı kaşığı limon tuzu
1 su bardağı üzüm sirkesi
Su

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Yapılışı:

Lahananın dış yapraklarını ayırın.

Ortasındaki kökünü bıçakla kesip kıvrımlı yapraklarını irice doğrayın ve derin bir kaseye alın.

Üzerine kaya tuzunu serpin ve lahanaları elinizle 10 dakika kadar ovalayarak tuzu iyice yedirin.

Lahanaları yıkayıp sterilize ettiğiniz kavanozun içine yerleştirin.

Kabuğunu soyup diş diş ayırdığınız sarımsakları lahanaların arasına sıkıştırın.

Limon tuzunu sirkeyle karıştırıp lahanaların üzerine dökün.
Kavanozun kalan boşluğunu da suyla tamamlayın ve kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.

Kavanozu alt üst ederek malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.
Turşuyu serin ve güneş almayan bir yerde 15 gün kadar bekletin.
Bu süre içinde kapağını kesinlikle açmayın.

15 günün sonunda olgunlaşan turşunuzu yemeklerinizin yanında servis edebilirsiniz.

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