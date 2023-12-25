Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama: Genetik hastalık diye bir şey yok. Asıl tehlikenin neyde olduğunu söyledi

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, Sözcü Televizyonu'ndaki Canan Karatay ile İyilik Sağlık programında yöneltilen sorulara açıklık getirdi. Karatay özellikle toplumda genetik olarak tabir edilen ve geçiştirilen birçok hastalık hakkında tabuları yıkan açıklamalarda bulundu.

"GENETİK HASTALIK YOK"

Karatay genetik hastalıkların çevresel faktörlerle oluştuğunu ifade ederek, "Genetik hastalık yok. Doğuştan olan engelli doğan çocuklar genetiktir. Sonradan olan çevresel faktörlerle ortaya çıkan hastalıklar genetiktir. Biz bunlara genetik üstü anlamına gelen epigenetik diyoruz. Tüm kimyasallar, saç boyaları, rujlar, kokular bunların hepsi çevresel faktörler demek. Bunlar hücreleri bozuyor. Genetik olarak anadan hepimiz doğal yaşamak için doğmuşuzdur. Biz hastalıklı doğmuyoruz. Sonradan çevresel faktörler, yanlış uygulamalar ve yaşamlar epigenetik hastalıklara yol açıyor." dedi.

ŞEKER HASTALIĞI ÖRNEĞİ

Karatay halk arasında oldukça yaygın olan 'annende ve babanda şeker hastalığı var, sende de çıkar' tabuyla ilgili ise "Mesela şeker hastalığı örneği. Annende babanda şeker hastalığı olacak diye sende de olacak diye bir şey yok. Kendini korursan şeker hastası olmazsın." ifadelerini kullandı.

ZEHİRLİ MADDELERİ SIRALADI: DETERJAN, PARFÜM VE DEZENFEKTANLAR

Vücuda çevresel faktörlerle alınan ağır metallerin çok büyük bir zehir teşkil ettiğini vurgulayan Karatay, "Bütün vücudumuza aldığımız ağır metallar; cıva, alüminyum, kurşun gibi maddelerdir. Bunları vücudumuza kullanılan o malzemelerden alıyoruz. Deterjan, dezenfektan, koku veya sigaraların hepsinden alınıyor.

O deterjanların içine konulan kokular var ya onlar ne biliyor musunuz? Ev hanımları o kokuyu duyunca mutlu oluyorlar. Aynı tinerciler gibi. Endüstri bunu çok iyi biliyor. O koku olmadan mutlu olmuyorlar. Bunların hepsi piyasanın algı yaratması ve eşyalarını satabilmesi için bir mekanizma. Bütün şirketler pazarlarını kaybettirmek ve artırmak için mücadele ediyor. Sağlıklı insanlar önce hasta yapılıyor, sonra ihtiyaç duyduruluyor."

SİGARA EN TEHLİKELİSİ

Karatay programda gelen sigaranın cildi bozup bozmadığıyla ilgili soruya ise "Sigara en tehlikeli şey bunda mutabıkız. İçinde 4 bin tane zehir var. E bu malzemelerin içinde de aynı zehirler var. Bu ürünlerin içerisindeki ağır metaller vücuda girdiği zaman hücreler çalışamaz hale geliyor. DNA'lar bozuluyor. Dumura uğruyor. DNA'larınız bozulduğu zaman da cildinizi düzeltmek için istediğiniz kadar krem sürün bir faydası yok." dedi.





