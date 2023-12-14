Canan Karatay'dan ezber bozan sözler! "Doktorlar bunu kabul etmiyor!" diyerek uyardı: "Beyinde bozukluk meydana geliyor"

Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, beyin sağlığı için vücutta en önemli olan etkene değindi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası birçok insanda unutkanlık ve konsantrasyon eksikliği görüldüğünü vurgulayan uzman isim çarpıcı bir uyarıda bulundu.

UZMAN İSİM UYARDI: "BEYİN SAĞLIĞI İÇİN EN ÖNEMLİ UNSUR..."

Uzman isim yaptığı açıklamada "Beyin sağlığı için en önemli unsur mide - bağırsak florasının normalleşmesidir. Stres de çok önemli. Bir sürü etken var, toksinler gibi. Beynimizi bozan toksinler de var. Mesela Alzheimer diyelim. Diğer bir adı ne? Tip 3 şeker hastalığı! Doktorlar bunu kabul etmiyor. Yani insülin direnci olan, karaciğeri yağlanan herkeste beyinde bozukluk meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

"10 SENE ÖNCE SÖYLEMİŞİZ!"

Üç kişiden birinin karaciğeri yağlı diyen uzman isim açıklamalarına şöyle devam etti:

"Obeziteye çözüm var kitabımızda! Bunu 10 sene önce söylemişiz. Karaciğer yağlanması demek insülin direnci demek. Bu da beynin bozulması demek. Aynı zamanda karaciğer neden yağlanıyor? Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme önemli."

Çevresel toksinlerden uzaklaşmanın önemine değinen uzman isim, "Mide - bağırsak florasının hastalık yapan bakterilerini vücutta azaltmak gerek kardeşim. Beyin toparlıyor mu? Toparlıyor. Çünkü neden? Beynimizde üretilen serotonin, depamin hepsi bağırsaklarda üretiliyor. Sinir yoluyla, vagus yoluyla beyne taşınıyor. "

DİKKAT BU BESİNLER BAĞIRSAK FLORASINI YOK EDİYOR!

Bağırsak florasının çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulayan ünlü doktor şu açıklamayı yaptı:

"Sinir üretiyor bağırsak hücreleri. Yani mutluluk hormonu ve de diğer hormonları üretiyor. Aynı zamanda bağırsak hücrelerinde depo ediyor, sonra beyne gönderiyor. O halde bağırsaklar mutlaka çok iyi çalışacak. Başından beri söylüyoruz bağırsak florası çok iyi düzeltilecek. Bağırsak florasını bozan çok aşırı derecede işlenmiş unlu gıdalardan uzak durulmalı. Aşırı derecede işlenmiş tahıllar da bağırsak florasını bozar. Bilhassa lektin denilen buğday proteinlerinden biri bağırsak florasını yok ediyor."

CANAN KARATAY'DAN ÇARPICI UYARI!

"Beyni de koruyan ne biliyor musunuz?" diyen uzman isim "Yapılan çalışmalar, bütün Alzheimer hastalarında, Parkinson'dan muzdarip kişilerde, ALS, multiple sklerozda ve demans hastalarında D vitamininin çok düşük bulunduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

"BAĞIRSAKLARIMIZ TAM ÇALIŞMAZSA HER ŞEY BOZULUR!"

"Bir de verilen ilaçlar! Bazı ilaçların yan etkileri çok fazla. Bağırsakları bozuyor. Mesela antidepresanlar bağırsak florasını alt üst ediyor. Kabız veya ishal yapıyor." dedi.

Uzman isin vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"Sağlık bağırsaklarda! Bağırsaklarımız iyi, tam ve sağlıklı çalışmazsa beyin de bozulur, kalp de bozulur, böbrek de bozulur. Her şey bozulur kardeşim!"





