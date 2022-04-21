Canan Karatay faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

Canan Karatay son zamanlarda herkes tarafından tanınan önemli isimler arasında yerini alırken verdiği öneriler herkesin dikkatini çekiyor. Sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamanın püf noktalarını anlatan Canan Karatay yaptığı açıklamalar ile bu sefer adeta sosyal medyayı salladı.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Canan Karatay zeytinden daha çok çekirdeğinin faydasının olduğunu söylemesi ile dikkatleri üzerine çekti. Zeytin çekirdeğinin saymakla bitmeyen faydası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİ ÇÖPE ATMAYIN

Zeytin çekirdeğini sakın çöpe atmayın, yutun diyerek gündeme gelen ünlü isim Canan Karatay kötü kolesterolü düşürdüğüne dair önemli vurgulamalar da bulundu. İşte, Canan Karatay’ın zeytin çekirdeği ile ilgili önemli açıklamaları.

Prof. Dr. Canan Karatay zeytin çekirdeklerinin atılmaması gerektiğinin altını çizdi. Günde muhakkak 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutulmasını gerektiğini söyleyen Canan Karatay kötü kolesterolün dengelenmesi için büyük önem taşıdığını anlattı. Aynı zamanda zeytin çekirdeğinin yalnızca kötü kolesterol için değil insan vücudu için birçok faydasının olduğunu belirtti. Zeytin çekirdeği özellikle mide asidini düzenleyen önemli besin kaynakları arasında bulunuyor. Ülser, gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için büyük önem taşıdığını açıkladı. Günde 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutarak ne başınızı ne de dişinizi ağrıtabilirsiniz ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekti.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Zeytin çekirdeğinin saymakla bitmeyen faydaları bulunurken özellikle sindirimi kolaylaştırdığına dair önemli detaylar dikkatleri üzerine çekti. Kanserojen hücre oluşumunu engelleyen ve vücudun bağışıklık sitemini güçlendiren zeytin çekirdeği son zamanlarda ki en popüler besin kaynakları arasında bulundu.



