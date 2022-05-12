Canan Karatay isyan etti: Senelerce halkımıza verilmedi

Prof. Dr. Canan Karatay, halk sağlığıyla ilgili önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Her fırsatta fazla kilonun zararlarından bahseden Karatay, doğal beslenmenin önemini vurguluyor. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay bu sefer kaya tuzu hakkında önemli mesajlar verdi. Sağlık açısından tuzun zararlı olduğu algısının tamamen yanlış olduğunu belirten ünlü isim tuzun nasıl tüketilmesi gerektiğini ve mineral bakımından çok zengin olduğunu söyledi.

SENELERCE HALKIMIZA TUZ VERİLMEDİ

Ünlü doktor toplumda kullanılan tuz tüketiminin algının yanlış olduğunu ve kaya tuzunun tüketilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Canan Karatay kaya tuzunun faydalarını sıralarken mineral bakımından çok zengin olduğuna dikkat çekti. Kaya tuzunun %80 oranında mineral taşıdığını ve günde 1 çay kaşığı kaya tuzunun tüketilmesini tavsiye eden Canan Karatay, "Senelerce halkımıza tuz verilmedi. Tansiyon için korkutuldu. Herkeste tuz fobisi oldu. Hâlbuki insan vücudunun tuza ihtiyacı var. Nasıl ki suya ihtiyaç var tuza da ihtiyaç var." dedi.

CANAN KARATAY: ASIRLARDAN BERİ KAYA TUZU KULLANILIR

Canan Karatay sözlerine şöyle devam etti: "Tarih boyunca kullanılan tuz kaya tuzudur, deniz tuzudur. Roma İmparatorluğu zamanında Roma askerlerine maaş olarak tuz verilirdi. Kaya tuzu elektromanyetik alanı emer. Nükleer santral bacalarının içinde radyasyon için kullanılır. Asırlardan beri kaya tuzu kullanılır. Amerika'da Rusya'da Özbekistan'da tedavi için tuz odaları var. Özellikle nefes darlığı, kalp hastalığı olanları tuz odalarına oturtarak tedavi yapıyorlar. Cildi de güzelleştiriyor."



