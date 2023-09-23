Canan Karatay 'Türk halkı bu yüzden bu halde' diyerek uyardı! 'O besinlerin tüketimi azaltılırsa hastalıklar azalır'

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu defa ekmek tüketimine dair açıklamalarıyla gündem oldu.

Sözcü Tv'deki İyilik Sağlık programında soruları cevaplayan Prof. Dr. Canan Karatay 'Ülkemizde malesef çok aşırı miktarda ekmek tüketiliyor. Ekmekteki gluten dost bakterileri yok ediyor. Türkiye'deki en büyük problemlerden biri de pandemi diyorum ben kabızlık. Bunu yapan da gluten.' diyerek ekmek tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguladı.

Karatay sözlerine şöyle devam etti; 'Türkiye'de kişi başına 200 kilo ekmek tüketiliyor diyor Dünya Sağlık Organizasyonu. Eğer kişi başına tüketilen ekmek miktarı yüzde 30 azaltılırsa Türkiye görülen kronik hastalıklar da yüzde 30 azalır.' diyerek ekmek tüketiminde dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Canan Karatay son olarak; 'Çok fazla ekmek yenildiğini için, makarna, mantı ve börekler yenildiği için Türk halkı bu halde' açıklamasını yaptı.

