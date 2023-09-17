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  4. Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Anne babalar dikkat, çocuğunuza içirmeden okula göndermeyin

Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Anne babalar dikkat, çocuğunuza içirmeden okula göndermeyin

17.09.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı ezber bozan açıklamalarla da gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay'dan anne - babalara dikkat çeken bir uyarı geldi. Uzman isim, o içeceğin okula giden öğrencilere her sabah içerilmesi gerektiğini ifade etti.

Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Anne babalar dikkat, çocuğunuza içirmeden okula göndermeyin

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Ünlü profesör, okula giden çocukların zihinsel performans için Türk kahvesi tavsiye etti.

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CANAN KARATAY'DAN ÇARPICI UYARI: "ÇOCUKLARI CİN GİBİ YAPAR!"

Okula giden çocuklar için Türk kahvesi öneren uzman isim, dikkat edilmesi gereken hususlara da değindi:

"Çocuklar, Türk kahvesini şekersiz olmak şartıyla istedikleri kadar içebilir. Kahve çok güçlü bir antioksidandır. Şeker beyinde tahribat yapar, Türk kahvesi onu düzeltir, cin gibi yapar."

canan karatay

GÜÇLÜ BİR HAFIZA İÇİN ŞART!

Sağlıklı kuruyemişlerin de güçlü bir hafıza için önemli olduğunu belirten Karatay, "Fındık ve fıstıkta doğal karbonhidrat, yağ, protein, mineral ve vitaminler vardır. Fındık, fıstık doğanın vitamin ve mineral kaynağıdır" dedi.

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Uzman isim, çocukların kan yapıcı ve vücudu ısıtıcı özelliği bulunan fındık ve fıstığı bolca tüketmelerini önerdi.

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