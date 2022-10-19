HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Canan Karatay uyardı: Alkolden farkı yok! Yasaklanması gerekiyor

Canan Karatay uyardı: Alkolden farkı yok! Yasaklanması gerekiyor

19.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser ve kalp krizi riskini artıran birçok yiyecek ve içecek bulunuyor. Severek tükettiğimiz ve sağlıklı sandığımız besinler sağlık için büyük tehdit oluşturabiliyor. Yediğimiz gıdalar ile ilgili sık sık çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay meyve sularının büyük riski hakkında uyardı.

Canan Karatay uyardı: Alkolden farkı yok! Yasaklanması gerekiyor

Sağlıksız yaşam alışkanlıkları kansere, karaciğer yağlanmasına, kalp krizine neden olan etkenler arasında bulunuyor. Bu hastalıklardan korunmak için yenilen ve içilen besinlere dikkat etmek gerekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın meyve suları için yaptığı açıklamaya göre meyve sularının göbekte yağlanmaya yol açtığı bunun da ileride gelişebilecek bütün hastalıklarının temelini attığı belirtildi. Karatay, meyve suyunun içerisinde bulunan şekerin toz şekerden 7 kat daha zararlı olduğunu vurguladı.

ALKOLDEN FARKI YOK

Ekran görüntüsü 2022-10-19 132508

Meyve suları hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyve sularında bulunmadığını bunun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi. Meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirten Karatay, meyve suyu tüketiminin de karaciğeri yağlandırıcı etkisi olduğunu sözlerine ekledi. Meyve sularının vücuda sıvı şeker yüklemesi yaptığını belirten Karatay, bu içeceklerin erkek çocuklarının memelerinde büyüme yaptığını ve ilerde kalp krizi riskini artırdığını açıkladı.

DİYABET HASTALARI BAL YEMEMELİ

Ekran görüntüsü 2022-10-19 132616

Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddelerinin bulunduğunu dile getiren Prof.Dr. Canan Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını ve şeker hastalarının baldan uzak kalması gerektiğini belirtti.

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ

Ekran görüntüsü 2022-10-19 132413

Karaciğer yağlanmasının belirtilerine dikkat edip bu hastalığı erken teşhis etmek önemlidir. İlerleyen ve tedavi edilmeyen karaciğer yağlanması karaciğer kanserine yol açabilmektedir.

  • Halsizlik ve enerji düşüklüğü
  • Göğüs ve karın bölgesinde ağrı
  • Çabuk yorulma
  • İştahsızlık
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Sarılık
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önemsiz görmeyin! Kanserinin ilk belirtisi bu şekilde görülüyorÖnemsiz görmeyin! Kanserinin ilk belirtisi bu şekilde görülüyor
Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdiDilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi
59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."
Anahtar Kelimeler:
alkol bal diyabet karaciğer yağlanması çocuk Meyve suyu yasak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

Eğlence mekanı önünde dayak yemişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Eğlence mekanı önünde dayak yemişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Vatandaşlar ayaklandı! İl müdürü görevden alındı, 1 ay içinde...

Vatandaşlar ayaklandı! İl müdürü görevden alındı, 1 ay içinde...

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Ne olduğu çözülemedi! Kamyon büyüklüğündeki yaratık kıyıya vurdu

Ne olduğu çözülemedi! Kamyon büyüklüğündeki yaratık kıyıya vurdu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.