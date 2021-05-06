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Caner Taslaman kimdir? Caner Taslaman kaç yaşında? Caner Taslaman neyi savunuyor?

06.05.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Caner Taslaman, daha çok din ve bilim tartışmalarında söyledikleri ile tanınıyor. Aynı zamanda Taslaman, halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Felsefe hocası olarak görev alıyor. Mühendis ve doktor çocuğu olan Caner Taslaman, çok küçük yaşlarda doğa ile ilgilenmeye başladı. Büyük patlama teorisi hakkında birçok televizyon programında konuşan Taslaman, bir dönem “Biz şu an patates, tavuk ve mercimeğin değişime uğramasıyız.” Açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Caner Taslaman kimdir? Caner Taslaman kaç yaşında? Caner Taslaman neyi savunuyor?

Caner Taslaman hakkında, şimdilerde soruşturmaya konu olan Adnan Oktar’ın eski müridi olduğu hakkında da birçok delil bulunmaktadır. Ayrıca, 1986 yılında “Atatürk’e hakaretten” 3 yıl hapis istemiyle yargılanmıştır. Bu davadan sonra ise “Uygun” olan soyadını, “Taslaman” olarak değiştirmiştir. Kur’an’ı Kerim’in İslam’ın tek kaynağı olduğunu söylemiştir. Ancak kendisi Arapça bile bilmemektedir. Hiçbir dini eğitim almadığı bilinen Caner Taslaman, katıldığı bir programda Kur’an’ı yüzünden bile okuyamamıştır.

CANER TASLAMAN KİMDİR?

1968 yılında İstanbul’da doğan Caner Taslaman, “Büyük Patlama” teorisi, televizyon ve radyo programlarında din ve bilim tartışmaları ile tanınır. Günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde felsefe hocası olarak çalışmaktadır.

Taslaman, liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında özellikle antropoloji, din sosyolojisi, din ve bilim gibi alanlarla ilgilendi.

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Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Büyük Patlama Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı.
Kuantum teorisinin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitap ile doçent, bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Felsefe Bölümü'nde ise profesörlük derecesini almıştır.

“Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki İslam” çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Tokyo Üniversitesi‘nde daha sonra Oxford Üniversitesi‘nde post doktora çalışmaları yaptı.

caner taslaman adnan oktar

1980'li yıllarda Adnan Oktar grubunun içinde yer alan Caner Taslaman, bu dönemde Adnan Hocacılar diye adlandırılan grupla yakın temasta olmuştur.

Daha sonra bu gruptan ayrılıp; devlet raporlarına göre şahsi nüfuz ve menfaat elde etme amacıyla kurulan dini “Kızıl İmamcılar” grubuna katılan Taslaman, faaliyetlerine burada devam etmiştir. TBMM tutanaklarına göre; 1998 yılında Türk güvenlik güçlerince bu grubun içerisinde yer aldığı için göz altına alınmış ve borsada yasaklı işlem yaptığı iddiası ile yargılanmıştır.

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Adnan Oktar müridi olduğu döneme denk gelen 1986 yılında ise Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesi ile 3 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmış; bu davadan dolayı da Uygun olan soyadını Taslaman olarak değiştirmiştir.

Caner Taslaman’ın kendisine ait https://www.canertaslaman.com/ adında bir internet sitesi de bulunmaktadır.

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