Caner Taslaman kimdir? Caner Taslaman kaç yaşında? Caner Taslaman neyi savunuyor?

Caner Taslaman hakkında, şimdilerde soruşturmaya konu olan Adnan Oktar’ın eski müridi olduğu hakkında da birçok delil bulunmaktadır. Ayrıca, 1986 yılında “Atatürk’e hakaretten” 3 yıl hapis istemiyle yargılanmıştır. Bu davadan sonra ise “Uygun” olan soyadını, “Taslaman” olarak değiştirmiştir. Kur’an’ı Kerim’in İslam’ın tek kaynağı olduğunu söylemiştir. Ancak kendisi Arapça bile bilmemektedir. Hiçbir dini eğitim almadığı bilinen Caner Taslaman, katıldığı bir programda Kur’an’ı yüzünden bile okuyamamıştır.

CANER TASLAMAN KİMDİR?

1968 yılında İstanbul’da doğan Caner Taslaman, “Büyük Patlama” teorisi, televizyon ve radyo programlarında din ve bilim tartışmaları ile tanınır. Günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde felsefe hocası olarak çalışmaktadır.

Taslaman, liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında özellikle antropoloji, din sosyolojisi, din ve bilim gibi alanlarla ilgilendi.

Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Büyük Patlama Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı.

Kuantum teorisinin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitap ile doçent, bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Felsefe Bölümü'nde ise profesörlük derecesini almıştır.