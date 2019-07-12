Cani Baba’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde öz oğlunu elektrikli süpürgenin demir borusu ile döverek öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Yılmaz, 2 çocuğuna da işkence yaptığı için ayrıca 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz ocak ayında yaşandı. Bir birlerini seven ve aile rızası olmadığı için Mehmet Ali Yılmaz ile kaçarak evlenen Gülistan Özger, 2012 yılında Mehmet Ali Yılmaz ile tek celsede boşandılar. Özger ile boşanan Mehmet Ali Yılmaz, 3 Ocak günü, velayeti kendisinde olan oğlu Mertcan’ı, derslerini yapamadığı için elektrikli süpürgenin demir borusu ile döverek ağır yaraladı. Olay yerine gelen ambulans ile İskenderun devlet hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınan 6 Yaşındaki Mertcan, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederken doktorlar, babasının merdivenden düştüğünü iddia ettiği Mertcan’ın vücudunun bazı bölgelerinde darp izleri olduğunu gördü. Bunun üzerine polise bilgi verildi. Polis, babayı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda, ödevini yapmadığı için kızdığı oğlunun kalçasına tokat attığını söyleyen baba Mehmet Ali Yılmaz, serbest bırakıldı. Polis ekipleri soruşturmayı sürdürdüğünde ise babanın oğlunu elektrikli süpürgenin demir borusuyla dakikalarca dövdüğünü tespit etti. Baba Mehmet Ali Yılmaz tekrar gözaltına alındı. Yoğun bakımda olan Mertcan ise hastanede verdiği yaşam mücadelesini 4’üncü günde kaybetti. Baba Yılmaz, yeniden yapılan sorguda, oğlunu ders çalışmadığı için uyardığını, sözünü dinlemeyince de süpürgenin demir borusuyla dövdüğünü itiraf edince, tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklu sanık Mehmet Ali Yılmaz, hakkında ’altsoya karşı kasten öldürme’ ve ’eziyet’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında Mehmet Ali Yılmaz’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezadan herhangi bir indirim yapılmadı. Yılmaz’a ayrıca 2 çocuğuna işkence ettiği için 6’şar yıl toplamda 12 yıl hapis cezası da verildi. Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan davanı avukatı İskenderun kadın platformu üyesi Mehtap Sert sanık Mehmet Ali Yılmaz’a oğlunu öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini her hangi bir indirim yapılmadığını ve iki çocuğuna da işkence yaptığı için 6’şar yıl hapis cezası aldığını belirterek " Bu durum aslında çok vahim. Mehmet Ali Yılmaz’da çocukken çok işkence görmüş yani koruyamadığımız bir çocuk, koruyamadığımız başka bir çocuğu öldürdü bu durum çok vahim. Bu nedenle çocuk bakanlığının kurulması açısından yetkililere talepte bulunuyoruz" şeklinde konuştu.