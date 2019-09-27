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Canı sıkılmasın diye kuşa çizgi film izletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:24 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokakta bulduğu bitkin haldeki kuşu evine götüren ilkokul birinci sınıf öğrencisi, yem verdiği sırada canı sıkılmasın diye kuşa tabletten çizgi film izletti.Nusaybin Oğuzhan İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Rengin Saltıkalp ve öğretmeni Abdullah Bayseler, okul bahçesinde bitkin haldeki bir kuşa rastladı.

Canı sıkılmasın diye kuşa çizgi film izletti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokakta bulduğu bitkin haldeki kuşu evine götüren ilkokul birinci sınıf öğrencisi, yem verdiği sırada canı sıkılmasın diye kuşa tabletten çizgi film izletti.
Nusaybin Oğuzhan İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Rengin Saltıkalp ve öğretmeni Abdullah Bayseler, okul bahçesinde bitkin haldeki bir kuşa rastladı. Öğretmen, öğrencinin ısrarı üzerine kuşu minik öğrencisi Saltıkalp’a verdi. Bitkin haldeki kuşu eve götüren minik öğrenci, bir yandan kuşa yem verirken, diğer yandan eğlensin ve sıkılmasın diye tablet bilgisayardan çizgi film izletti.
Öğrencinin ailesi tarafından çekildikten sonra öğretmene gönderilen fotoğraf kısa sürede ilçedeki tüm okul müdürleriyle paylaşıldı.

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