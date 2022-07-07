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  4. Canına tak etti! Kocasından intikam almak için yaptığı şey sosyal medyayı ikiye böldü

Canına tak etti! Kocasından intikam almak için yaptığı şey sosyal medyayı ikiye böldü

07.07.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmini açıklamayan bir kadın TikTok üzerinden yaptığı paylaşımda kocasının dağınıklığı ve ev işlerine yardım etmemesi nedeniyle intikam almak için evi temizlemeyi bıraktığını belirtti. Bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki aldı. Kullanıcılar kadının bu adamdan boşanması gerektiğini söylediler.

Canına tak etti! Kocasından intikam almak için yaptığı şey sosyal medyayı ikiye böldü

Temizlik ve evi toplamak bazen oldukça yorucu olabiliyor. Bunları yaparken başka birinin gelip bozması veya yardım etmemesi rahatsız edici problemlere yol açıyor. TikTok’ta paylaşım yapan bir kadın ev işlerine yardım etmeyen kocasından intikam almak için evi temizlemeyi bıraktığını video yoluyla paylaştı. 7.4 milyondan fazla izlenme alan bu video kullanıcılar arasında tartışmalar yarattı.

KARŞILIKLI TEMBEL SUÇLAMASI YAPTILAR

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Genç kadın videonun başında “Kocama bunca zaman her şeyi yapan tek kişi olduğumu kanıtlamak istedim” yazdı. Evi toplamayı bıraktıktan sonra kocası kadını “tembel” olarak adlandırarak kadının tüm faturaları ödemesine ve tek başına evi temizlemesine rağmen evde hiçbir şey yapmaması hakkında suçladı.

"EN MUTLU İNSANIM"

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Ardından evin dağınıklığına dayanamayan üç haftalığına annesini ziyaret etmek için Avrupa’ya gitti. Evi temizlemeyi bıraktıktan sonra rahatlayan kadın , "Şimdiye kadarki en mutlu insanım" diyerek, "huzurlu ve sessiz bir evde olmaktan" keyif aldığını da sözlerine ekledi. Bir destekçi, "Tanrı aşkına, onun tüm videolarını gördüm ve LÜTFEN onu boşayın.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok fatura tembel
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