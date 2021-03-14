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Canını hiçe saydı!

14.03.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Konya'da trafik yoğunluğunu umursamadan kamyonetin arkasına tutunarak canını hiçe sayan gencin yaptıkları kameralara yansıdı. Tehlikeye davetiye çıkaran patenli gencin yolculuğu böyle kayda alındı...

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, patenli bir gencin araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etmesi tehlikeye davetiye çıkardı. Patenli gencin kamyonete tutunarak yaptığı yolculuğu gören diğer sürücülerin bazıları korna çalarak gence tepki gösterdi.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ O, EL SALLADI

Sürücülerin tepkilerine karşılık el sallayan patenli genç, daha sonra araçların kırmızı ışıkta beklemeye başlaması üzerine arkadan gelen başka bir patenli bir arkadaşıyla birlikte gözden kayboldu.

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu ise diğer araçtaki yolcular tarafından cep telefonuna kaydedildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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