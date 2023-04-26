HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çankırı'da korkunç kaza... 3 kişi hayatını kaybetti! Biri 11 yaşında

Çankırı'da korkunç kaza... 3 kişi hayatını kaybetti! Biri 11 yaşında

26.04.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da, sabah saatlerinde İstanbul- Samsun Karayolu'nda meydana gelen feci kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 5 metreden alt geçide devrildi. Otomobilin alt geçide devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza, sabah saatlerinde İstanbul- Samsun Karayolu'nda meydana geldi.

1aa

Erzurum'dan İstanbul'a giden F.Ö.’nün (48) direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten Belören köyü alt geçidine devrildi.

2aa

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4aa

Görenler dönüp bir daha baktı! Ortadan ikiye bölündü Görenler dönüp bir daha baktı! Ortadan ikiye bölündü

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! BİRİ 11 YAŞINDA...

Sağlık görevlilerinin kontrolünde H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P.'nin (11) hayatlarını kaybettiği belirlendi.

5aa

Yaralanan sürücü F.Ö. ile A.Ö. (41), kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

6aa

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7aa

8aa

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ecel onu kraker yerken yakaladı! Kahreden olay...Ecel onu kraker yerken yakaladı! Kahreden olay...
Akşener, Balıkesir'de duyurdu! 'Asgari ücret seviyesine çıkaracağız'Akşener, Balıkesir'de duyurdu! 'Asgari ücret seviyesine çıkaracağız'
Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'
Anahtar Kelimeler:
Çankırı kaza

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Yalova'da ilginç anlar! İmamoğlu eşine dönerek böyle seslendi: Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada…

Yalova'da ilginç anlar! İmamoğlu eşine dönerek böyle seslendi: Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada…

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.