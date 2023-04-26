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Görenler dönüp bir daha baktı! İzmir'de feci kaza: Otomobil ortadan ikiye bölündü

26.04.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Ahmet S. (26) idaresinde Kemalpaşa istikametine seyreden otomobil yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı şeritteki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Görenler dönüp bir daha baktı! İzmir'de feci kaza: Otomobil ortadan ikiye bölündü

İzmir'deki korkunç kaza Kemalpaşa-İzmir karayolunda meydana geldi. Ahmet S. (26) idaresinde Kemalpaşa istikametine seyreden otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı istikametten gelen Mustafa D. (56) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil, ortadan ikiye ayrıldı. Otomobil sürücüsü Ahmet S. ile hafif ticari araç sürücüsü Mustafa D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahmet S. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Mustafa D. ise kontrol için Kemalpaşa Devlet Hastanesine gönderildi. Yaralıların şuurlarının açık ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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