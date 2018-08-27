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Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

Çankırı'da bir minibüsün arkasına bağlanarak taşınan kadını görenler gözlerine inanamadı.

Çankırı Orta Yaylakent'te 'bu kadarına da pes' dedirten bir olay medyadan geldi. Bir minibüsün arkasına bağlanarak taşınan kadını görenler insanlığın nerede kaldığını sorguladı.

BU HALDE KİLOMETRELERCE YOL GİTTİ

Görüntülerde İstanbul plakalı lüks bir minibüsün arkasında yük gibi bağlanmış bir kadın taşınıyor. İplerle sıkı sıkı bağlanan kadın, bu halde kilometrelerce yol gidiyor.

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çankırı minibüs kadın

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