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Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 14:06 | Son Güncelleme

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ilkokul müdürü Ö.Ü, bahçede İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda, İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uygularken görüntülenen okul müdürü Ö.Ü., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı.

Olay, 8 Mart günü Yapraklı ilçesindeki Yukarıöz İlkokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ö.Ü, cuma günü okul çıkışı İstiklal Marşı töreninde kürsüye çağırdığı öğrencilere şiddet uyguladı. Bir velinin cep telefonu ile görüntülediği olayda Ö.Ü., iki öğrenciye art arda tokat atarken, başka bir öğrenciyi de kulaklarından tutup havaya kaldırdı. İstiklal Marşı için sıraya giren diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Olay büyük tepki çekti.

BAKANLIK: GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Müdürün görevden alındığını, hakkındaki adli sürecin de devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Çankırı'daki bir ilkokulumuzda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olay 8 Mart 2019 cuma günü yaşanmıştır. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir."

(DHA)

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çankırı Milli eğitim Bakanlığı müdür ilkokul

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
disiplin şart yeni yetmeler hak ediyor
Ellerin kırılsın Zalim insan. Vuruş şekline bakarmsın ya. Gavura öyle vurulmaz. Kısasa Kıssas olmalı. Hatta daha fazlası yapılmalı böyle vicdansızlara
bu insan müsvetdesi benim çocuğuma yapacak bu hareketi onun orda dümdüz ederim. bunun gibiler dayak yiyince mağdur edebiyati yapiyorlar. beynime kan sıçradı izlerken
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