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Çankırı'da vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 08:17 | Son Güncelleme

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün meydana gelen depremlerin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirdi. İlçe halkı sokaklara kurdukları çadırlarda ya da araçlarında sabahladı. Vatandaşlar, yaktıkları ateşlerin başında ısındı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün meydana gelen depremlerin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirdi. Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçede vatandaşları ziyaret etti. AFAD tarafından ilçeye 100 çadırın gönderildiğini söyleyen Sopacı, "Sabahki depremler sonrası vatandaşımızın yaşantıları normale dönmüştü, ancak akşam saatlerinde meydana gelen depremlerden sonra bu sükunet bozuldu. Vatandaşlarımız şu an endişe içerisinde. Evlerinin önünde ateş yakarak, çadırlarda, otomobil içerisinde geceyi geçirdi" dedi.

'ASLA BU TÜR AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYELİM'

Sosyal medyada depremle ilgili yanlış bilgilerin yer aldığını aktaran Sopacı, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada da çarpıtılmış haberler görüyoruz. Şiddetli deprem olacağı hakkında aslı olmayan haberlerin yayılıyor. Asla bu tür açıklamalara itibar etmeyelim, bizim böyle bir açıklamamız yok. AFAD tarafından böyle bir açıklama yok. Şu anki depremler ilk depremin artçı sarsıntıları. Vatandaşlarımızı sükunete davet ediyoruz."

Sokakta kurduğu çadırda geçeyi geçiren, Ali Osman Yılmaz, "Depremden korkumuzdan ben çadırda yatıyorum hanımım da arabada yatıyor" diye konuştu.

Depremin ardından panikle eden çıktığını aktaran Emrah Özışık, "Sabahtan beri deprem oluyor. Uyuyorduk, evdeydik panikle dışarı çıktık. Tedirgin olduk eve girmedik gün boyu devam etti ve hala dışardayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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