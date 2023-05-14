ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI 2023: ÇANKIRI 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Çankırı seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip ediliyor. Merkez seçim sonuçları, Atkaracalar seçim sonuçları, Bayramören seçim sonuçları, Çerkeş seçim sonuçları, Eldivan seçim sonuçları, Ilgaz seçim sonuçları, Kızılırmak seçim sonuçları, Korgun seçim sonuçları, Kurşunlu seçim sonuçları, Orta seçim sonuçları, Şabanözü seçim sonuçları, Yapraklı seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Çankırı seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Çankırı seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Çankırı seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlanacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitti.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

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