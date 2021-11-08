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  4. Çankırı Valiliğinden Eldivan Belediyesinde çekilen görüntülerle ilgili açıklama

Çankırı Valiliğinden Eldivan Belediyesinde çekilen görüntülerle ilgili açıklama

08.11.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı Valiliği, Eldivan Belediye Başkanlığı makamında çekilen görüntüyle ve söz konusu haberlerle ilgili İçişleri Bakanlığınca inceleme başlatıldığını duyurdu. Çankırı’nın Eldivan İlçesinde AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın, mahkeme kurup bir vatandaşa ilçeden sürgün cezası verdiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden yayınlanan, Eldivan Belediye Başkanının makamında çekilen görüntülere ilişkin, şu ifadeye yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden ilimiz Eldivan ilçe Belediye Başkanının bir vatandaşı ilçeden kovduğuyla ilgili yayınlanan video görüntüsü ve haberler hakkında İçişleri Bakanlığımızca araştırma/inceleme başlatılmıştır."

Konunun müfettiş marifetiyle inceleneceği ve sonuç hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Çankırı’nın Eldivan İlçesinde AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın, mahkeme kurup bir vatandaşa ilçeden sürgün cezası verdiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

AA

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Çankırı
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