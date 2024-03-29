HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlı Afyonkarahisar seçim sonuçları! Afyonkarahisar'da yerel seçimi Hüseyin Ceylan Uluçay mı Burcu Köksal mı önde götürüyor?

Canlı Afyonkarahisar seçim sonuçları! Afyonkarahisar'da yerel seçimi Hüseyin Ceylan Uluçay mı Burcu Köksal mı önde götürüyor?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 15:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçime geldi çattı. Pazar günü Afyonkarahisar'da seçim sonuçları yoğun bir şekilde takip edilecek. Seçimlerde AK Parti'nin adayı Hüseyin Ceylan Uluçay mı yoksa CHP'nin adayı Burcu Köksal mı avantajlı? Pazar akşamı Afyonkarahisar'daki seçim sonuçları da çok konuşulacak konu başlıklarından biri olacak!

Canlı Afyonkarahisar seçim sonuçları! Afyonkarahisar'da yerel seçimi Hüseyin Ceylan Uluçay mı Burcu Köksal mı önde götürüyor?

Türkiye adım adım seçime gidiyor. Önce adaylar belirlendi ardından propaganda süreci başladı. Pazar günü yapılacak seçim günü Afyonkarahisar'daki vatandaşlar da Afyonkarahisar seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Afyonkarahisar seçim sonuçları Pazar günü netleşecek.

Afyonkarahisar'da yarışın Hüseyin Ceylan Uluçay ve Burcu Köksal arasında geçmesi bekleniyor. 2019 seçimlerinde AK Partili Mehmet Zeybek yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Afyonkarahisar seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Norveç vatandaşı, Alanya'daki evinde ölü bulunduNorveç vatandaşı, Alanya'daki evinde ölü bulundu
CANLI | Samsun seçim sonuçları: Samsun'da seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Halit Doğan mı CHP'li Cevat Öncü mü?CANLI | Samsun seçim sonuçları: Samsun'da seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Halit Doğan mı CHP'li Cevat Öncü mü?
Canlı Kırşehir seçim sonuçları!Canlı Kırşehir seçim sonuçları!
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Ligden çekilmeyi görüştüler! Kritik toplantı gece saatlerine kadar sürdü... İşte çıkan karar!

Ligden çekilmeyi görüştüler! Kritik toplantı gece saatlerine kadar sürdü... İşte çıkan karar!

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Ekiplere haber verildi

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Ekiplere haber verildi

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Lüks villada dehşet! Alevler içinde kaldı, sokaktakiler gözlerine inanamadı

Lüks villada dehşet! Alevler içinde kaldı, sokaktakiler gözlerine inanamadı

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.