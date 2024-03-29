Canlı Afyonkarahisar seçim sonuçları! Afyonkarahisar'da yerel seçimi Hüseyin Ceylan Uluçay mı Burcu Köksal mı önde götürüyor?

Türkiye adım adım seçime gidiyor. Önce adaylar belirlendi ardından propaganda süreci başladı. Pazar günü yapılacak seçim günü Afyonkarahisar'daki vatandaşlar da Afyonkarahisar seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Afyonkarahisar seçim sonuçları Pazar günü netleşecek.
Afyonkarahisar'da yarışın Hüseyin Ceylan Uluçay ve Burcu Köksal arasında geçmesi bekleniyor. 2019 seçimlerinde AK Partili Mehmet Zeybek yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.
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