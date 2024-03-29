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  4. Canlı Amasya seçim sonuçları! Amasya'da yerel seçimi Mehmet Uyanık mı Turgay Sevindi mi yoksa Bayram Çelik mi kazanacak?

Canlı Amasya seçim sonuçları! Amasya'da yerel seçimi Mehmet Uyanık mı Turgay Sevindi mi yoksa Bayram Çelik mi kazanacak?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 15:29
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31 Mart yerel seçimleri artık geldi çattı. Pazar günü Amasya'da yerel seçim heyecanı yaşanacak. Seçimlerde AK Parti'nin adayı Mehmet Uyanık mı, CHP'nin adayı Turgay Sevindi mi yoksa MHP'nin adayı Bayram Çelik mi avantajlı? Pazar akşamı Amasya'da seçim sonuçları yakından takip edilecek.

Canlı Amasya seçim sonuçları! Amasya'da yerel seçimi Mehmet Uyanık mı Turgay Sevindi mi yoksa Bayram Çelik mi kazanacak?

Türkiye artık nefesini tuttu 31 Mart yerel seçimlerini bekliyor. Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi Amasya'daki vatandaşlar da Amasya seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Amasya seçim sonuçları Pazar akşamı belli olacak.

Amasya'da şansı olduğu düşünülen 3 aday var. Yarışın AK Partili Mehmet Uyanık, CHP'li Turgay Sevindi ve MHP'li Bayram Çelik arasında geçmesi bekleniyor. 2019 seçimlerinde MHP'li Mehmet Sarı yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Amasya seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

AMASYA SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ


Yerel Seçim 2024


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