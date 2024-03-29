Canlı Amasya seçim sonuçları! Amasya'da yerel seçimi Mehmet Uyanık mı Turgay Sevindi mi yoksa Bayram Çelik mi kazanacak?

Türkiye artık nefesini tuttu 31 Mart yerel seçimlerini bekliyor. Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi Amasya'daki vatandaşlar da Amasya seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Amasya seçim sonuçları Pazar akşamı belli olacak.

Amasya'da şansı olduğu düşünülen 3 aday var. Yarışın AK Partili Mehmet Uyanık, CHP'li Turgay Sevindi ve MHP'li Bayram Çelik arasında geçmesi bekleniyor. 2019 seçimlerinde MHP'li Mehmet Sarı yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Amasya seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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