Canlı Antalya seçim sonuçları! Antalya seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Hakan Tütüncü mü CHP adayı Muhittin Böcek mi kazanacak?

Partiler seçim öncesi adaylarını belirledi ve çalışmalarını artık tamamladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Antalya seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Antalya'daki seçim yarışı Muhittin Böcek ile AK Parti adayı Hakan Tütüncü arasında geçecek. Antalya seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Antalya seçim sonuçları Mynet'te olacak. Antalya'da Muhittin Böcek, 2019'daki seçimlerden galibiyetle ayrılmıştı. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevinde 2014 ve 2019 seçimlerinde de kazanarak 3 dönem başkanlık yapan Hakan Tütüncü ise AK Parti tarafından ilk kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

MEVCUT BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK

1962 yılında Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde doğan Muhittin Böcek, daha önce 4 dönem üst üste Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. 2019 Yerel Seçimlerine CHP'den aday olan Böcek, yüzde 50,62 oranında oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

AK PARTİ'NİN ADAYI HAKAN TÜTÜNCÜ

15 Haziran 1979 doğumlu olan Hakan Tütüncü, 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 3 dönem boyunca sürdürdü. Ayrıca 71 üye belediyesi bulunan Antalya Merkezli Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 2014'den bu yana başkanlığını yapıyor.



