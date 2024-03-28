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Canlı Beykoz seçim sonuçları! Beykoz'da yerel seçimi Murat Aydın mı Alaattin Köseler mi kazanıyor?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 11:03
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Yerel seçim süreci bitti ve sandıklar seçmenlerin önüne koyuldu. İstanbul seçim sonuçlarıyla beraber Beykoz sonuçları da yakından takip ediliyor. AK Parti mevcut Belediye Başkanı Murat Aydın ile yola devam etme kararı almıştı. CHP ise Alaattin Köseler'i aday gösterdi. Aydın mı önde Köseler mi? İşte seçim sonuçları...

Canlı Beykoz seçim sonuçları! Beykoz'da yerel seçimi Murat Aydın mı Alaattin Köseler mi kazanıyor?

Yerel seçimlerde süreç tamamlandı söz sırası seçmene geldi. Beykoz'da yaşayan vatandaşlar Beykoz seçim sonuçlarını araştırma başladı. Beykoz seçim sonuçlarına göre yeni başkan kim olacak. Yarışın iki aday arasında geçmesi bekleniyor. Kazanan Murat Aydın mı, Alaattin Köseler mi olacak?

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, İstanbul ve Beykoz için seçim sonuçları Mynet'te olacak. Beykoz'daki 2019 seçimlerinde AK Parti yarışı önde götürmüştü. Son belediye başkanı Murat Aydın, bu seçimde AK Parti tarafından yeniden aday gösterildi.

Beykoz seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

AK PARTİ'NİN ADAYI MURAT AYDIN

Murat Aydın 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti’den olmak üzere dört kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye Başkanı olarak seçildi.

murat aydın beykız

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CHP'NİN ADAYI ALAATTİN KÖSELER

Alaattin Köseler, 1999-2004 yılları arasında Beykoz Belediye Başkanlığı yapmış, bayrağı daha sonra AK Partili Muharrem Ergül'e devretmişti.

ALAATTİN KÖSELER

Yerel Seçim 2024


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