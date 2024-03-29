Canlı Bursa seçim sonuçları! Bursa'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Alinur Aktaş mı CHP adayı Mustafa Bozbey mi kazanacak?

Yerel seçim geldi çattı! Seçim sonuçları merakla beklenen iller içerisinde büyükşehir statüsünde olan iller başta geliyor. Bu iller arasında Bursa da var. Bursa'daki vatandaşlar Bursa seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Bursa seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları, anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

AK PARTİ'NİN ADAYI MEVCUT BAŞKAN ALİNUR AKTAŞ

1970 yılında, Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen Alinur Aktaş, 2 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilmiş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Alinur Aktaş, bu seçimlerde de AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

CHP'NİN ADAYI MUSTAFA BOZBEY

Daha önce 4 dönem üst üste Nilüfer Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Bozbey, 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı olmuş ancak geçerli oyların %47,03'ünü alarak ikinci sırada yer almıştı. Bozbey, 2024 yerel seçiminde tekrar CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

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