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Canlı Esenyurt seçim sonuçları! Esenyurt'ta seçimi Ahmet Özer mi Hamit Öncü mü kazanıyor?

28.03.2024 16:40
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İstanbul seçim sonuçları için geri sayım başladı. İBB başkanlığı için kıyasıya rekabetin yaşandığı İstanbul'daki özellikle Esenyurt'ta da benzer bir tablo söz konusu. 2019 yerel seçimlerinde 5 puanlık bir farkın olduğu Esenyurt'ta 2024 seçimlerini AK Parti'nin mi yoksa CHP'nin mi kazanacağı merak ediliyor. Son seçimi kazanan CHP'nin mevcut başkanı aday göstermediği ilçede seçimi Ahmet Özer mi Hamit Öncü mü kazanıyor? sorusunun yanıtı yakından takip ediliyor. İşte Esenyurt'taki seçim sonuçları.

Canlı Esenyurt seçim sonuçları! Esenyurt'ta seçimi Ahmet Özer mi Hamit Öncü mü kazanıyor?

Yerel seçim sonuçları için beklenen an geldi. Tüm Türkiye, 31 Mart Pazar günü 2024 yerel seçimleri için sandık başına gitti. Özellikle kıyasıya bir rekabetin olacağı konuşulan İstanbul'da, İBB Başkanlığının yanında bazı ilçe seçim sonuçlarında da sürpriz olup olmayacağı merak ediliyor. Bu anlamda Esenyurt seçim sonuçları da yakından takip ediliyor. 2019 yılında yapılan son yerel seçimlerde AK parti'nin 5 puan önünde seçimleri kazanan CHP, mevcut belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u aday göstermeyerek dikkat çekmişti. CHP'nin Ahmet Özer'i aday gösterdiği ilçede AK Parti ise Hamit Öncü isminde karar kılmıştı. Kıran kırana bir yarışın beklendiği Esenyurt 2024 seçimlerinde AK Parti adayı Hamit Öncü ve CHP adayı Ahmet Özer favori isimler olarak öne çıkıyor.

2024 yerel seçimleri için yayın yasağı sona erer ermez İstanbul ve Esenyurt'taki seçim sonuçları Mynet'te olacak. Kıyasıya bir rakebtin beklendiği Esenyurt'ta 2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday olan Kemal Deniz Bozkurt oyların yüzde 52'sini alarak seçimi kazanmıştı. 2024 seçimlerinde ise Bozkurt'un yeniden aday gösterilmemesi ilçedeki seçim yarışını daha da çekişmeli hale getirdiği görüşü hakim. Ahmet Özer'i aday gösteren CHP Esenyurt belediyesini yeniden kazanmak isterken, AK Parti adayı Hamit Öncü ise 5 puanlık farkı kapatıp seçimi alarak, ilçeye değişim yaşatmak istiyor.

İYİ Parti'nin Esenyurt'taki adayı Muharrem Yıldız, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu, Zafer Partisi’nin adayı ise Emin Taşkan oldu.

Esenyurt seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

AK PARTİ'NİN ADAYI HAMİT ÖNCÜ

Hamit Öncü 1957 doğumludur ve aslen Mardinlidir. Mardin Yatılı Bölge İlkokulu, Dicle Öğretmen Lisesi ile Mardin Eğitim Enstitüsü'nde eğitim almıştır.

1979-2004 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulunmuştur. 2004- 2009 yılları arasında Kıraç Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2019 yılında AK Parti Esenyurt Meclis Üyesi seçilen Öncü, Meclis Grup başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

HAMIT

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CHP'NİN ADAYI AHMET ÖZER

Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da dünyaya geldi. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü. 1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Üniversite yaşamında rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık, bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Özer aynı zamanda Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı ve Erciş Vakfı, Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesidir.

ADSAH

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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