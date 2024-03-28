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Canlı Fatih seçim sonuçları! Fatih'te seçimi Mehmet Ergün Turan mı Mahir Polat mı kazanıyor?

28.03.2024 15:34
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İstanbul seçim sonuçları, 2024 yerel seçimlerinin en çok merak edilen konusu oldu. Aylardır devam eden seçim yarışı bugün sandıkların açılmasıyla son buluyor. İstanbul'da büyükşehir sonuçlarının yanında ilçelerde de kıyasıya bir rekabet yaşanırken, AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Fatih'te de seçim sonuçları büyük heyecanla takip ediliyor. Fatih'te yaşayan vatandaşlar Fatih seçim sonuçlarını yakından takip ederken AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan mı CHP adayı Mahir Polat mı kazanıyor?

Canlı Fatih seçim sonuçları! Fatih'te seçimi Mehmet Ergün Turan mı Mahir Polat mı kazanıyor?

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gitti. 2024 yerel seçimleri için oylarını kullanan Fatih'te yaşayan vatandaşlar Faith seçim sonuçlarını merakla beklemeye başladı. İstanbul'un yanında Fatih'teki yarışı kimin kazanacağını merak eden vatandaşlar, araştırmalarını da sıklaştırdı. Fatih seçim sonuçları gün içerisinde belli olacak. Fatih'te 2019 yılında yapılan son seçimleri yüzde 53 oy oranıyla kazanan AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan ve CHP adayı Mahir Polat favori isimler olarak öne çıkıyor.

Yerel seçim sonuçları için geri sayıma geçilirken, yayın yasağı sona erer ermez İstanbul ve Fatih seçim sonuçları Mynet'te olacak. Fatih'te 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan Mehmet Ergün Tura yüzde 53’lük bir oy oranıyla seçim yarışını önde tamamlayarak belediye başkanı seçilmişti. CHP'nin adayı 2019 seçimlerinde yüzde 36 oy almıştı. Bu seçimde Turan'ı yeniden aday gösteren AK parti Fatih'te yine aynı sonucu elde etmek istiyor. CHP ise aday gösterdiği Mahir Polat ile seçimi kazanma hedefinde

İYİ Parti'nin Fatih'teki adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Halit Özkarataşlıoğlu, Zafer Partisi’nin adayı ise Hande Karacasu oldu.

Fatih seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

AK PARTİ'NİN ADAYI MEHMET ERGÜN TURAN

AK Parti'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Trabzonludur. 18 Nisan 2014 tarihinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına atandı. TOKİ Başkanlığı döneminde; şehir planlama, yapı ve kent kültürü, geleneksel/yöresel mimari, Türk evi, Anadolu yerleşim kültürü, İstanbul ve Suriçi İstanbul’u, dünyadaki yerel yönetim ve kalkınma modelleri üzerinde çalışmalarda bulundu. 30 Kasım 2018 tarihinde TOKİ Başkanlığı görevinden ayrıldı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti'den Fatih Belediye Başkanı seçildi.

akp fatih

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CHP'NİN ADAYI MAHİR POLAT

Mahir Polat, 1976 yılında Erzincan'da doğdu. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı olarak İBB’de göreve başladı. Bir yıl içerisinde, 2020 yılında İBB Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Polat, görev süresi boyunca kentsel planlama, mimari ve kentsel tasarım, kültürel miras, imar, deprem risk yönetimi, sosyal hizmet, kültür ve sanat etkinlikleri alanlarında pek çok projeye imza attı.

MAHİR

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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İstanbul Fatih CHP ak parti Seçim 2024
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