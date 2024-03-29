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  4. CANLI HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI! Hakkari yerel seçim sonuçları belli oldu mu? DEM Parti’nin adayı Mehmet Sıddık Akış mı, AK Parti’nin adayı İsmet Ölmez mi kazandı?

CANLI HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI! Hakkari yerel seçim sonuçları belli oldu mu? DEM Parti’nin adayı Mehmet Sıddık Akış mı, AK Parti’nin adayı İsmet Ölmez mi kazandı?

29.03.2024 21:01
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2024 yerel seçimleri sonuçları Hakkari’de de merakla bekleniyor. Hakkari’de seçmen bir yıl sonra bu kez yerel seçim için yeniden sandık başında! Hakkari’de yarışta önde olması beklenen iki parti var. Hakkari’de DEM Parti yarışa Mehmet Sıddık Akış ile AK Parti ise İsmet Ölmez ile katılıyor. İşte Hakkari yerel seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

CANLI HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI! Hakkari yerel seçim sonuçları belli oldu mu? DEM Parti’nin adayı Mehmet Sıddık Akış mı, AK Parti’nin adayı İsmet Ölmez mi kazandı?

Hakkari canlı seçim sonuçları… Hakkari seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları ve anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz. 31 Mart yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar Hakkari'nin yeni belediye başkanının açıklanması merakla bekliyor. Peki, Hakkari Belediye Başkanı kim oldu? Hakkari Belediye Başkanı hangi partiden?

Türkiye genelindeki seçmenler sandık başına giderek tercihlerini belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ve Hakkari yeni belediye başkanı 31 Mart Pazar akşamı oylar sayıldıktan sonra açıklanacak.

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Hakkari’de 2019 seçimlerini o dönem HDP yüzde 59,97’lik oy oranı ile kazanmıştı. Hakkari’de 2019 yerel seçimlerinde AK Parti ise yüzde 33,25 oy alarak ikinci parti, CHP yüzde 2,56’lık oy oranı ile üçüncü parti olmuştu. Ancak seçimlerin ardından kısa bir süre sonra Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı. Karaman’ın yerine Hakkari Valisi İdris Akbıyık kayyum olarak atandı.

2024 yerel seçimlerinde Hakkari’de CHP’nin adayı Cüneyt Özbek, İYİ Parti’nin adayı Yaşar Yorulmaz, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Osman Azizoğlu, Zafer Partisi’nin adayı ise Melis Yıldız Akın oldu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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