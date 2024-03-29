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Canlı Hatay seçim sonuçları! Hatay'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mehmet Öntürk mü CHP adayı Lütfü Savaş mı önde?

29.03.2024 11:27
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Türkiye, Mayıs 2023'ün ardından bir kez daha sandığa gidiyor. Yerel seçimler öncesinde heyecan dorukta. Hatay seçim sonuçları da deprem bölgesindeki vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş mı AK Parti adayı Mehmet Öntürk mü Hatay'da avantajlı?

Canlı Hatay seçim sonuçları! Hatay'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mehmet Öntürk mü CHP adayı Lütfü Savaş mı önde?

Hatay seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları, anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz. 6 Şubat depremleriyle derinden sarsılan Hatay'da, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde ise Erdoğan önde çıkmıştı. 31 Mart'ta da Hatay seçim sonuçları yakından takip edilecek.

HATAY SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Hatay'da CHP, mevcut başkan Lütfü Savaş ile yola devam etme kararı almıştı. AK Parti'nin adayı ise Mehmet Öntürk oldu. Gökhan Zan da TİP'ten aday oldu fakat seçime son 15 gün kala TİP, Gökhan Zan'dan desteğini geri çekti.

Perihan Pakize Sinemillioğlu, DEM Parti'nin adayı İYİ Parti'nin adayı ise Nüsret Cömert.
Yerel Seçim 2024


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