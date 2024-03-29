CANLI İZMİR SEÇİM SONUÇLARI! İzmir'de seçim sonuçları nasıl olacak? Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?

Pazar sabahı bir kez daha sandığa gidiyoruz. Türkiye genelinin dışında en çok sonucu merak edilen şehir ise İstanbul. Bununla birlikte İzmir'deki sonuçlar da takip edilecek. Sürpriz olup olmayacağı merak konusu...

İzmir'de Cemil Tugay ve Hamza Dağ'ın dışında İYİ Parti Ümit Özlale'yi Yeniden Refah Partisi Cemal Arıkan'ı Zafer Partisi Naşit Birgüvi'yi DEM Parti ise Akın Birdal'ı aday gösterdi.

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY ADAY OLDU

CHP'deki değişim sonrası mevcut belediye başkanı Tunç Soyer, aday gösterilmedi. Tunç Soyer yerine Karşıyaka belediye başkanı Cemil Tugay, CHP'nin İzmir adayı oldu.

HAMZA DAĞ SÜRPRİZ PEŞİNDE

AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Hamza Dağ ise her kesimden oy alarak sürpriz yapma niyetinde. CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de seçim sonuçlarını, anlık durumu, sandıklardaki son gelişmeleri Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.







