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CANLI Kırıkkale seçim sonuçları! Kırıkkale'de yerel seçim sonuçları belli oldu mu? Yeniden AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı mı seçilecek?

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.03.2024 00:10
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Kırıkkale'de 2024 yerel seçimleri sonuçları merakla bekleniyor. Seçmen yeniden sandık başına gidiyor. Yerel seçim sonuçları öncesinde heyecanlı bekleyiş Kırıkkale'de de devam ediyor. Peki Kırıkkale'de 2024 yerel seçimlerde sonuç ne olacak? AK Parti Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile yola devam ediyor. CHP, İYİ Parti ve MHP'nin adayları kimler? Kırıkkale'de kim galip gelecek? Tüm yanıtlar Mynet'te...

CANLI Kırıkkale seçim sonuçları! Kırıkkale'de yerel seçim sonuçları belli oldu mu? Yeniden AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı mı seçilecek?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerle belediye ve büyükşehir belediye başkanları belli olacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken Kırıkkale'de AK Parti, MHP, CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti adaylarını belirledi. AK Parti'nin adayı mevcut Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, MHP'nin adayı Harun Ulusoy, CHP'nin adayı Milletvekili Av. Ahmet Önal, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Muhammed Ali Tekinay, İYİ Parti'nin adayı ise Av. Yavuz Kuzucu oldu.

2019'da Kırıkkale Belediye Başkanı 45. 569 oyla AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı seçilmişti. 2024'te de AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı oldu.

KIRIKKALE CANLI SEÇİM SONUÇLARI… Kırıkkale seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları ve anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

MEHMET SAYGILI KİMDİR?

1969 Yılında Hacı Kaya ve Aysel Saygılı’nın beşinci evlatları olarak dünyaya gelen Mehmet Saygılı, İlkokulu Tınaz İlkokulunda, Ortaokulu Atatürk İlkokulunda, Liseyi ise Kırıkkale Lisesinde tamamladı. Mehmet Saygılı Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1991 yılları arasında İngiltere’de Lisan eğitimi aldı. 1991–1992 yılları arasında askerlik hizmetini ifa etti. 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam etti.

2009 yılında Adalet ve Kalkınma partisinde il genel meclis üyesi seçildi. Mehmet Saygılı 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatına sahibi olan Saygılı, Kırıkkale İli Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı ( Kiktav ) kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği gibi Sosyal, Kültürel ve Yardım amaçlı pek çok dernekte üyelikleri bulunuyor.

Mehmet Saygılı 30 Mart 2014 Seçimlerinde ve 31 Mart 2019 Seçimlerinde tekrardan Adalet ve Kalkınma Partisinden Kırıkkale Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babası.

Yerel Seçim 2024


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