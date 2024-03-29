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  4. Canlı Kırşehir seçim sonuçları! Kırşehir seçim sonuçlarında CHP adayı Selahattin Ekicioğlu mu, AK Parti adayı Osman Arslan mı, İYİ Parti adayı Ufuk Cengiz mi kazanacak?

Canlı Kırşehir seçim sonuçları! Kırşehir seçim sonuçlarında CHP adayı Selahattin Ekicioğlu mu, AK Parti adayı Osman Arslan mı, İYİ Parti adayı Ufuk Cengiz mi kazanacak?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.03.2024 15:48
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Yerel seçime artık çok kısa bir süre kaldı. İstanbul seçim sonuçlarının yanı sıra Kırşehir seçim sonuçları da yoğun bir şekilde takip ediliyor. Mevcut belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu mu yoksa AK Parti'nin adayı Osman Arslan mı avantajlı olduğu merak ediliyor. Pazar akşamı Kırşehir seçim sonuçları da çok konuşulacak konu başlıklarından biri olacak! Peki, Kırşehir seçim sonuçlarında CHP adayı Selahattin Ekicioğlu mu, AK Parti adayı Osman Arslan mı, İYİ Parti adayı Ufuk Cengiz mi kazanacak?

Canlı Kırşehir seçim sonuçları! Kırşehir seçim sonuçlarında CHP adayı Selahattin Ekicioğlu mu, AK Parti adayı Osman Arslan mı, İYİ Parti adayı Ufuk Cengiz mi kazanacak?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Kırşehir'deki vatandaşlar da Kırşehir seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Kırşehir seçim sonuçları Pazar günü belli olacak. 31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesiyle beraber tüm il ve ilçe adaylarının oy oranları yayımlanacak. İşte 31 Mart 2024 Kırşehir seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE OLACAK!

Yayın yasağının sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Kırşehir'de 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP adayı Selahattin Ekicioğlu galibiyetle ayrılmıştı. Mevcut belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun mu yoksa AK Parti'nin adayı Osman Arslan'ın mı avantajlı olacağı şimdiden merak konusu.

CHP'NİN ADAYI SELAHATTİN EKİCİOĞLU KİMDİR?

selahattin ekicioğlu

Selahattin Ekicioğlu, 3 Mart 1960'ta çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Kırşehir'de dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ekicioğlu, 1970'li yıllarda babası ile birlikte kooperatif oluşumuyla inşaat sektörüne girmiş ve ticari faaliyetlerini aile şirketi olarak sürdürmüştür.
Ekicioğlu, 1983’te şirketin bünyesine ulusal ve uluslararası taşımacılık, yakacak ve inşaat malzemesi tedariki işlerini de eklemiştir.

1990'lı yılların ilk dönemlerinde otomotiv sektöründe de çalışmalara başlayan Ekicioğlu, bu çerçevede tarım makineleri satışı ve malzemeleri üzerine bayilikler yapmıştır. Ekicioğlu Tarım ismiyle İzmir bölgesinde tarım ilacı ve tohum distribütörlüğü işini yürütmüş olan CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu, 1993'ten itibaren ulusal, uluslararası zirai ilaç ve tohum markasının Ege Bölgesi'nde dağıtımını üstlenmiştir. Ekicioğlu Tarım Şirketi, kendi adına da birçok patentli zirai ilaç üretiminde bulunmuştur.

2009 senesinde Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'na seçilen Ekicioğlu, bu kurumda 4 yıl boyunca başkan yardımcılığı yapmıştır. Çeşitli denetimlerden başarı ile çıkan Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, denklik sürecini de tamalamış ve 5 yıldızlı oda statüsüne kavuşmuştur. Selahattin Ekicioğlu 6 Aralık 2018 Perşembe günü CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.Ekicioğlu, 31 Mart 2019 tarihinde ise; Mahalli İdareler seçiminde Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

AK PARTİ'NİN ADAYI OSMAN ARSLAN KİMDİR?

Osman Arslan

Dr. Osman Arslan, AK Parti'nin önceki dönem milletvekili adaylarından biridir ve uzun yıllar Kırşehir'de doktorluk mesleğini icra etmiştir. Kırşehir halkı tarafından sağlık sektöründeki hizmetleriyle tanınan bir isimdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 seçimlerinde Kırşehir'den 2. sıradan milletvekili adayı olarak belirlenmiş ve bu süre zarfında AK Parti bünyesinde aktif görevler üstlenmiştir.


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