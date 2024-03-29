Canlı Konya seçim sonuçları! Konya seçim sonuçlarında AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay mı CHP adayı İsmail Sonkaya mı kazanacak?

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini büyük bir heyecanla bekliyor. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak yayınlanacak. Konya seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı.

KONYA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Konya'daki 31 Mart 2019 seçimlerinde Uğur İbrahim Altay, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?

Uğur İbrahim Altay 1974 yılında Konya'da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu, ortaöğretimini Mevlana Ortaokulu’nda tamamlayan Altay, lise eğitimini ise Konya Gazi Lisesi'nde tamamladı.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Uğur İbrahim Altay, bir yıl süreyle Proje Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak Şırnak'ta vatani görevini yerine getirdi.

İnşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçiren Uğur İbrahim ALTAY, 2004 - 2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ardından 2008 yılında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığı'na seçildi.

29 Mart 2009 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi.

Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında Güney Kore'nin Daejeon kentinde gerçekleşen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG-United Cities And Local Governments) Dünya Kongresi Başkanlık Seçimlerinde 2023-2024 Dönem Başkanlığı'na seçildi.

İSMAİL SONKAYA KİMDİR?

CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Sonkaya, Konya'nın Karapınar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yüksek mimar olan Sonkaya, bir dönem Karapınarlılar Derneği Başkanlığı yapmıştır. Konya'da çeşitli projelerde adı geçen ve ismini duyuran mimar Sonkaya, emeklidir. Şehrin mimarlarından bilinen mimarlarından olan ismail Sonkaya, CHP Konya'da da birçok görevde bulunmuş ve parti ile görevleri yürütmüştür.





