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Canlı Küçükçekmece seçim sonuçları! Küçükçekmece'de yerel seçimi Kemal Çebi mi Aziz Yeniay mı kazanacak?

28.03.2024 12:17
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Türkiye sandık başına gidiyor. Belediye başkan adaylarının kıyasıya mücadelesi sandıkta sonlanacak. İstanbul Küçükçekmece'de de belediye başkanlığı koltuğuna oturacak isim Küçükçekmeceliler tarafından meraklaa bekleniyor. Başkanlık yarışının galibi mevcut başkan Kemal Çebi mi yoksa AK Parti'nin adayı Aziz Yeniay mı olacak?

Canlı Küçükçekmece seçim sonuçları! Küçükçekmece'de yerel seçimi Kemal Çebi mi Aziz Yeniay mı kazanacak?

Türkiye 10 ay sonra bu kez 31 Mart yerel seçimleri için oy kullanacak. İstanbul seçimlerinin yanında ilçelerdeki seçimler ilgiyle takip ediliyor. Küçükçekmece'de mevcut başkan CHP'li Kemal Çebi mi AK Parti'nin adayı Aziz Yeniay mı daha avantajlı? Pazar akşamı belediye başkanlığı koltuğunun sahibi belli olacak.

Siyasi partiler belediye başkanlarını belirledi, çalışmalarını tamamladı. Artık söz sırası seçmende. Pazar günkü seçim için Küçükçekmece'de yaşayan seçmenler Küçükçekmece belediye başkanlığı seçimleri için aramalara başladı.

Küçükçekmece'de seçim yarışının iki aday arasında geçmesi bekleniyor. Küçükçekmece'de Kemal Çebi ve Aziz Yeniay'ın isimleri önde. Kemal Çebi 2019 yerel seçimlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Aziz Yeniay da 2004 ve 2009 yıllarında iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

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AK PARTİ'NİN ADAYI AZİZ YENİAY

1963 yılında dünyaya gelen Aziz Yeniay ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da, lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

1992 yılı ara seçimleriyle Güngören ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ile aktif siyasi hayata başladı. Yeniay daha sonra da Güngören, Esenler ve Zeytinburnu belediyelerinde başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2004-2014 yıllarında iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

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CHP'NİN ADAYI KEMAL ÇEBİ

Kemal Çebi, 1956 yılında, Trabzon’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. 52 yıldır Küçükçekmece’de yaşadığını belirten Kemal Çebi 17 yıl boyunca Cennet Barbaros Spor Kulübü başkanlığı yaptı.

SHP ve CHP’de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı görevlerini üstlendi. Çebi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

kemalçebi

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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