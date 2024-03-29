HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlı Malatya seçim sonuçları! Malatya seçim sonuçlarında AK Parti adayı Sami Er mi, CHP adayı Veli Ağbaba mı kazanacak?

Canlı Malatya seçim sonuçları! Malatya seçim sonuçlarında AK Parti adayı Sami Er mi, CHP adayı Veli Ağbaba mı kazanacak?

29.03.2024 14:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen 31 Mart 2024 Pazar günü sandığa gidecek. 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı yerel seçim sonuçları ise heyecanla takip ediliyor. Peki, Malatya seçim sonuçlarında AK Parti adayı Sami Er mi CHP adayı Veli Ağbaba mı avantajlı? İşte konuya dair tüm detaylar...

Canlı Malatya seçim sonuçları! Malatya seçim sonuçlarında AK Parti adayı Sami Er mi, CHP adayı Veli Ağbaba mı kazanacak?

Tüm Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. 61 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde sandıklar 17.00’da kapanacak ve oy sayım işlemleri başlayacak. Malatya seçim sonuçları da bölgede yaşayan vatandaşlar tararından şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm merak edilenler...

MALATYA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak.

Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları canlı olarak takip edilebilecek. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesini 305.588 alınan oy ve %68.47 oy oranı ile AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazanmıştır.

sami er

AK PARTİ'NİN ADAYI SAMİ ER KİMDİR?

Sami Er, 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı'nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamlamıştır.

Sami Er, çeşitli vakıf ve derneklerde kurucu ve mütevelli heyeti üyelikleri de yapmıştır. 2014-2019 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı ve Emlak Konut GYO'da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanmış olup, şu anda 61 yaşında olan Er, evli ve 4 çocuk babasıdır.

VELİ AĞBABA

CHP'NİN ADAYI VELİ AĞBABA KİMDİR?

Veli Ağbaba 1968 yılında Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Karaca köyünde dünyaya geldi. İlkokul üçe kadar Karaca İlkokulu'nda, dört ve beşinci sınıfı da Malatya Namık Kemal İlkokulunda okudu. Sümer Ortaokulu'ndan sonra Turan Emeksiz Lisesi'ne başlayan Veli Ağbaba, bu lisenin son mezunlarındandır. Yüksek öğrenimini, 1985-1989 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Üniversite yıllarında Anadolu Üniversitesi Öğrenci Derneği kurucu ve yöneticiliği yaptı. Aynı yıllarda Eskişehir Halkevi'ne de üye olarak öğrenci gençlik hareketinin içinde yer aldı. Askerliğinin ardından 1993 yılında SHP'ye üye oldu. 1994 yılında Malatya Belediye Meclis Üyesi seçildi ve Türkiye'nin en genç Belediye Meclis Grup Başkanı oldu.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı Kırşehir seçim sonuçları!Canlı Kırşehir seçim sonuçları!
Canlı Ankara'da seçim sonuçları! Ankara'da yerel seçimi Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu kazanacak?Canlı Ankara'da seçim sonuçları! Ankara'da yerel seçimi Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu kazanacak?
Mercimek yüklü tırdan 40 kaçak göçmen çıktıMercimek yüklü tırdan 40 kaçak göçmen çıktı
Anahtar Kelimeler:
malatya seçim sonuçları Seçim sonuçları canlı izle Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Ligden çekilmeyi görüştüler! Kritik toplantı gece saatlerine kadar sürdü... İşte çıkan karar!

Ligden çekilmeyi görüştüler! Kritik toplantı gece saatlerine kadar sürdü... İşte çıkan karar!

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Ekiplere haber verildi

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Ekiplere haber verildi

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Lüks villada dehşet! Alevler içinde kaldı, sokaktakiler gözlerine inanamadı

Lüks villada dehşet! Alevler içinde kaldı, sokaktakiler gözlerine inanamadı

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.