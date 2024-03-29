Canlı Malatya seçim sonuçları! Malatya seçim sonuçlarında AK Parti adayı Sami Er mi, CHP adayı Veli Ağbaba mı kazanacak?

Tüm Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. 61 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde sandıklar 17.00’da kapanacak ve oy sayım işlemleri başlayacak. Malatya seçim sonuçları da bölgede yaşayan vatandaşlar tararından şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm merak edilenler...

MALATYA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak.

Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları canlı olarak takip edilebilecek. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesini 305.588 alınan oy ve %68.47 oy oranı ile AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazanmıştır.

AK PARTİ'NİN ADAYI SAMİ ER KİMDİR?

Sami Er, 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı'nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamlamıştır.

Sami Er, çeşitli vakıf ve derneklerde kurucu ve mütevelli heyeti üyelikleri de yapmıştır. 2014-2019 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı ve Emlak Konut GYO'da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanmış olup, şu anda 61 yaşında olan Er, evli ve 4 çocuk babasıdır.

CHP'NİN ADAYI VELİ AĞBABA KİMDİR?

Veli Ağbaba 1968 yılında Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Karaca köyünde dünyaya geldi. İlkokul üçe kadar Karaca İlkokulu'nda, dört ve beşinci sınıfı da Malatya Namık Kemal İlkokulunda okudu. Sümer Ortaokulu'ndan sonra Turan Emeksiz Lisesi'ne başlayan Veli Ağbaba, bu lisenin son mezunlarındandır. Yüksek öğrenimini, 1985-1989 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Üniversite yıllarında Anadolu Üniversitesi Öğrenci Derneği kurucu ve yöneticiliği yaptı. Aynı yıllarda Eskişehir Halkevi'ne de üye olarak öğrenci gençlik hareketinin içinde yer aldı. Askerliğinin ardından 1993 yılında SHP'ye üye oldu. 1994 yılında Malatya Belediye Meclis Üyesi seçildi ve Türkiye'nin en genç Belediye Meclis Grup Başkanı oldu.





