HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canlı müzik için sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydılar

Canlı müzik için sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 12:19 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesi sahilinde canlı müzik yapan gençleri dinlemek için etrafında toplanan onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı.

Canlı müzik için sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydılar

Mudanya sahiline dün akşam gelen amatör müzik grubu, mini konser verdi. Müziği duyan sahildeki onlarca kişi ise dinlemek için grubunun etrafında toplandı. Gençlerin müziğine eşlik eden kişilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Bu anlarda çekilip, sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafları görenler, tedbirleri hiçe sayanlara tepki gösterdi.

BAKAN KOCA, UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa’nın, vaka sayısının en çok arttığı iller arasında olduğunu belirtmişti. Bakan Koca, şunları kaydetmişti:

"Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, 'Bugün vefat eden sayısı' kanıksanacak tablo değil."

Canlı müzik için sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydılar

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce... Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce...
Ennio Morricone kimdir?Ennio Morricone kimdir?
iPhone 12'de hangi özellikler olacak? İlk bilgiler sızdı...iPhone 12'de hangi özellikler olacak? İlk bilgiler sızdı...

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

İlginizi Çekebilir

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Diğer Haberler
2 Kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı börek yerken yakalandı

İki kişiyi öldürdü, börek yerken yakalandı

İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı!

Bakan Koca böyle paylaştı: Çankırı'dan örnek geldi

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Ennio Morricone kimdir?

Ennio Morricone kimdir?

Ağrı kesici kullananlar dikkat! Uzmanından önemli koronavirüs uyarısı

Ağrı kesici kullananlar dikkat! Önemli koronavirüs uyarısı

Kan donduran olay! 18 yıldır kayıp olan iş adamı yasak aşk kurbanı çıktı

18 yıldır kayıptı! Yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.