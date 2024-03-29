Canlı Ordu seçim sonuçları! Ordu seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler mi CHP adayı Zekai Sana mı İYİ Parti adayı Enver Yılmaz mı kazanacak?

Partiler seçim öncesi adaylarını belirledi ve çalışmalarını artık tamamladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Ordu seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ordu'daki seçim yarışı Mehmet Hilmi Güler, Zekai Sana ve Enver Yılmaz arasında geçecek. Ordu seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Ordu seçim sonuçları Mynet'te olacak. Ordu'da Mehmet Hilmi Güler, 2019'daki seçimlerden galibiyetle ayrılmıştı. Mehmet Hilmi Güler yeniden AK Parti tarafından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına Zekai Sana'yı aday gösterirken İYİ Parti ise Enver Yılmaz'ı aday gösterdi.







