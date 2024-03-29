CANLI | Samsun seçim sonuçları: Samsun'da seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Halit Doğan mı CHP'li Cevat Öncü mü?

Türkiye'nin karar günü kapıda! Adaylar konuştu, kararı seçmen verecek. Samsun'da da seçim heyecanı yaşayan vatandaşlar sandık başında olacak. Peki kazanan kim olacak?

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

2019 yerel seçimlerinin sonucunda kazanan AK Partili Mustafa Demir olmuştu. Mustafa Demir 18 Ocak 1961 tarihinde Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dünyaya geldi. 2002 seçimlerinde AK Parti'den Meclis'e girdi, 22. dönemde Samsun Milletvekili oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2007 seçimlerinde yeniden seçildi, yeniden aynı komisyona başkan seçildi.

SAMSUN ADAYLARI

2024 yerel seçimleri içinse AK parti Mustafa Demir'i aday gösterdi.

CHP'nin Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı ise Cevat Öncü.

Öte yandan İYİ Partili İmren Nilay Tüfekci ve Yeniden Refah Partili Adem Güney de Samsun adayları arasında.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





