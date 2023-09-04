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Canlı yayına damga vurdu! Tanju Özcan ile Eren Erdem birbirine girdi... "İnanılmaz seviyesiz bir adamsın"

04.09.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, canlı yayında birbirine girdi. Erdem, Özcan'ın kendisine yönelik "2'nci sınıftan terk" iddiasını anımsatarak onu muhatap almadığını söyledi. Bolu Belediye Başkanı ise Erdem'e, "İnanılmaz seviyesiz bir adamsın." ifadelerini kullandı.

Canlı yayına damga vurdu! Tanju Özcan ile Eren Erdem birbirine girdi... "İnanılmaz seviyesiz bir adamsın"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem arasındaki canlı yayında yaşanan tartışma gündem oldu. TV100'deki Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak katılan iki isim arasında bir anda tansiyon yükeldi.

"GENEL BAŞKAN KAÇ DANIŞMANI OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDU?"

Eren Erdem, CHP'deki danışman atamalarına ilişkin açıklamada bulunurken, Tanju Özcan kendisine "Genel Başkan kaç danışmanı olduğunu biliyor muydu?" sorusunu sordu.

"BEN YALANCILARI MUHATAP ALMAM"

Kendisine yöneltilen soruyu kimin sorduğunu merak eden Erdem, aldığı cevap sonrasında, "Tanju Bey benim muhatabım değildir. Çünkü kendisi yalancıdır. Benim ilkokul ikiden terk olduğumu iddia etmiştir. Yalan söylemektedir. Ben yalancıları muhatap almam." diye konuştu.

Ekran Alıntısı

Tanju Özcan ise, "Acaba verecek cevabın olmadığı için olabilir mi? Senin bir ideolojin var mı?" sözleriyle yanıt verdi.

Eren Erdem, Özcan'ın verdiği cevabın ardından şunları söyledi:

"Bilimsel makalelere konu olmuş bir siyasetçiyim. Tanju Bey üniversite bitirmiş ama geldiğimiz noktada, Tanju Bey gibi arkadaşlarımız başörtülü kadınları tahkir ettiği, aşağıladığı için o insanların kalp kırıklıklarını, kırgınlıklarını giderme adına özel bir çaba içerisindeyiz.

"KUSURA BAKMA EREN BEY... İNANILMAZ SEVİYESİZ BİR ADAMSIN"

Erdem'in açıklamalarının ardından Tanju Özcan ise şu ifadelere yer verdi:

"Kusura bakma Eren Bey. İnanılmaz seviyesiz bir adamsın, yapma. Kaç tane danışmanı vardı diye soruyorum. ‘4 Haziran’da kaç tane danışmanı vardı Genel Başkanın’ diye soruyorum. Kaç kişiyi milletvekili yaptı, 4.5 yıldır belediye başkanıyım öğrenemedim. Senin ideolojin nedir, hala bilmiyorum."

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Tanju Özcan Eren Erdem CHP

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