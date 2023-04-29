Canlı yayında Akşener için tepki çeken sözler! İYİ Partililer kanalın önüne gitti, açıklamalar peş peşe geldi

Dün, A Haber canlı yayına katılan Onur Erim, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bu ele terörist eli değmedi" açıklamasına yönelik söylediği "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir" ifadesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

İYİ PARTİLİLER KANALIN ÖNÜNE GİTTİ

İYİ Partililer, tepki çeken ifadeler sonrasında kanalın önüne giderek Erim'i protesto etti.

"SEVİYESİZ VE HADSİZCE BİR DEĞERLENDİRME"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu akşam A Haber kanalında Genel Başkanımız Sn.Meral Akşener’i hedef alan seviyesiz ve hadsizce bir değerlendirme kamuoyuna yansımıştır. Bu nezaketsiz ve seviyesiz üslubun benzerleri daha önce de milletimizin gözleri önünde cereyan etmiştir.

"ÖZÜR DİLEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ BULUNMAKTADIR"

İsmi geçen medya kuruluşunun Türk milletinden ve sayın Genel Başkanımızdan derhal özür dileme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki, her defasında bu siyaset anlayışı insanlarımıza bir rutin olarak sunulmaktadır. Şüphesiz Türkiyemiz bu tabloyu hak etmemektedir.

"BÖYLESİ TAHRİKLERE ORTAK OLMAYACAĞIZ"

Biz İYİ Parti olarak dün olduğu gibi bugün de bu seviyesizliğe karşı mücadelemizi sürdürecek ve böylesi tahriklere ortak olmayacağız.

İnanıyoruz ki, 14 Mayıs’ta milletimizin desteği ile sandıkta hesabını soracak ve başta kadınlarımız olmak üzere hep birlikte tarih yazacağız."

Bu akşam @ahaber kanalında Genel Başkanımız Sn.Meral Akşener’i hedef alan seviyesiz ve hadsizce bir değerlendirme kamuoyuna yansımıştır.



Bu nezaketsiz ve seviyesiz üslubun benzerleri daha önce de milletimizin gözleri önünde cereyan etmiştir.



İsmi geçen medya kuruluşunun Türk… — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) April 28, 2023

MANSUR YAVAŞ: BU KİRLİ SÖYLEMLERİ KINIYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Siyaseti ahlak dışı ve cinsiyetçi söylemlerden arındırmak gerek. Bu kirli söylemleri kınıyor, İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in her zaman yanında olduğumuzu tekrar hatırlatıyorum." dedi.

Siyaseti ahlak dışı ve cinsiyetçi söylemlerden arındırmak gerek.



Bu kirli söylemleri kınıyor, İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in her zaman yanında olduğumuzu tekrar hatırlatıyorum. https://t.co/tcUPulbeKE — Mansur Yavaş 2023 (@mansuryavas23) April 28, 2023



