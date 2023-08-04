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  4. Canlı yayında beyin kanaması geçirmişti! Belediye Başkanı Ali Engin ameliyat oldu, Narlıdere Belediyesi'nden açıklama geldi

Canlı yayında beyin kanaması geçirmişti! Belediye Başkanı Ali Engin ameliyat oldu, Narlıdere Belediyesi'nden açıklama geldi

04.08.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin 2 gün önce katıldığı canlı yayında fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olan Ali Engin'in sağlık durumuyla ilgili son bilgileri Narlıdere Belediyesi aktardı.

Canlı yayında beyin kanaması geçirmişti! Belediye Başkanı Ali Engin ameliyat oldu, Narlıdere Belediyesi'nden açıklama geldi

Belediye Başkanı Ali Engin, canlı yayında beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırıldıktan sonra bugün ameliyata alındı. Engin'in beynindeki kistin alındığı öğrenildi. Narlıdere Belediyesi Engin'in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

CANLI YAYINDA BİR ANDA FENALAŞMIŞTI

2 Ağustos günü internetten yayın yapan SonSöz TV’de katıldığı canlı yayın programında fenalaşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yapılan incelemelerde Ali Engin’in yüksek tansiyon ve beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alındığı, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedbiren entübe edildiği öğrenilmişti. Başkan Engin’in bugün cerrahi operasyon için hastaneye sevk edildiği ve ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.

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BEYNİNDEKİ KİST ALINDI

Ameliyatta Başkan Engin’in beyninden çıkarılan kistin incelenmesi için biyopsi işlemi yapılacağı ve çıkan sonuca göre tedavi sürecinin devam edeceği kaydedildi. Narlıdere Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz çarşamba günü ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan Belediye Başkanımız Ali Engin, Medicana International İzmir Hastanesi’nde başarılı bir tedavi süreci geçirmektedir. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımız Ali Engin, doktorların gözetiminde istirahat etmektedir. Bu süreçte Başkanımız Ali Engin’e geçmiş olsun dileklerini ileten, yakın ilgi ve alaka gösteren herkese teşekkür ediyoruz."

(İHA)

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