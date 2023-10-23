Canlı yayında intihara kalkışan youtuberdan kötü haber!

Online oyunlarla ilgili Youtube içerikleri hazırlayan Kadir Akman, geçtiğimiz cuma günü saat 10.00 sıralarında canlı yayında başına tabanca dayayıp intihara kalkıştı. Takipçilerinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Akman'ın evine gelen ekiplere kapıyı açmaması üzerine özel harekat ekiplerinden yardım istendi.

POLİSLERDEN KAÇTI!

Özel harekat timi, kapalı otoparktan girip, Akman’ın dairesinin bulunduğu kata çıkarak beklemeye başladı. Müzakereci olarak görev yapan bir polis memuru da kapıyı açmayan Akman'ı ikna etmeye çalıştı. Bir taraftan canlı yayınını sürdüren ve elindeki tabancayı bırakmayan Akman, saat 13.30 sıralarında müzakereciye, “Beni bırakın arabama gideceğim. Size ateş etmeyeceğim. Kimseye zarar vermeyeceğim” dedi. Bunun üzerine Kadir Akman kapalı otoparktaki otomobiline binerek kaçtı. Akman, kaçarken başka araçlara da çarptı.

Özel harekat polisleri de Akman'ın otomobilinin lastiklerine ateş açtı. Akman, üç lastiği patlamasına rağmen bölgeden uzaklaştı. Çevrede yapılan aramada, Akman'ın otomobili yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir apartmanın bahçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Bölgeyi abluka altına alan özel harekat polisleri, Akman'a ulaşamadı. Otomobilin yanında bulunan bir çanta da bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafetler çıktı.

TESLİM OLDU

Kadir Akman, dün Köprübaşı Polis Merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'Tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)





